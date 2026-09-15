La escasez de combustible en Yemen hace más difícil huir del conflicto hacia Yibuti

La escasez de combustible en Yemen está dificultando el desplazamiento de las personas que huyen del recrudecimiento de los combates en el país y buscan seguridad al otro lado del mar Rojo, en Yibuti, mientras la agencia de migración de la ONU advierte que más yemeníes quieren intentar la travesía en barco.

Más de 2.000 yemeníes se encuentran actualmente en Yibuti, donde el gobierno del país y la Organización Internacional para las Migraciones están proporcionando alimentos y refugio.

El gobierno de Yemen reconocido internacionalmente y Arabia Saudí combaten contra los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, desde hace 12 años. La reciente escalada ha puesto fin a un alto el fuego que había detenido en gran medida la guerra civil en todo Yemen desde 2022. Los hutíes se mantuvieron al margen durante la fase inicial e intensa de la guerra de Irán, pero en julio reanudaron los ataques contra Arabia Saudí y declararon un bloqueo contra el gigante petrolero.

Ahora el número de personas de Yemen que huyen de los combates se está disparando, con casi 94.000 personas desplazadas en el país.

El director regional de la OIM para África Oriental y Meridional, Frantz Celestin, dijo a The Associated Press el lunes que las llegadas se habían ralentizado debido a la escasez de combustible, pero advirtió que se esperaba que más personas realizaran la peligrosa travesía.

“Esperamos que lleguen más. Lo que nos dijeron es que hay mucha gente dispuesta y preparada para venir. Simplemente no tienen combustible para hacer el viaje”, manifestó Celestin. “Hay una escasez de combustible en Yemen que puede explicar la pausa que hemos visto hoy”.

La posibilidad de más llegadas está generando preocupación de que Yibuti, una pequeña nación del Cuerno de África, pueda tener dificultades para acoger el flujo.

“Cuando llega tanta gente en un periodo corto de tiempo, es inevitable que el sistema se vea desbordado”, comentó Celestin. “Pero hasta ahora, ellos (Yibuti) lo están gestionando bastante bien. Pero puede llegar un momento, si siguen llegando, en que podrían superar la capacidad del país para alojarlos y atenderlos a todos”.

El ministro de Finanzas de Yibuti, Ilyas M. Dawaleh, señaló en X que la situación se estaba “volviendo cada vez más difícil para nuestro país, pese a nuestro compromiso inquebrantable con la asistencia humanitaria”.

“No podemos permitir que quienes han buscado refugio entre nosotros sufran. Estoy orgulloso de mis compatriotas yibutianos por su movilización colectiva y su notable solidaridad con nuestros hermanos y hermanas yemeníes”, escribió.

Dawaleh también elogió a los residentes de Obock, una ciudad costera del norte de Yibuti que ha estado en la primera línea de la respuesta humanitaria.

Celestin, de la OIM, indicó que las llegadas estaban ejerciendo presión adicional sobre las comunidades y pidió más apoyo internacional, incluidas tiendas de campaña adicionales y servicios médicos.

Yibuti se encuentra frente al estrecho de Bab el-Mandeb, del lado opuesto a Yemen, lo que lo convierte en uno de los refugios más cercanos para los yemeníes que huyen del conflicto.

La Yemen Petroleum Company, dirigida por los hutíes, afirmó el lunes que un reciente aumento de los precios locales del combustible se debió al alza de los precios mundiales del petróleo y a mayores costos de importación, y culpó a la guerra entre Estados Unidos e Irán, a las sanciones internacionales y a lo que describió como un bloqueo saudí impuesto cuando comenzó la guerra civil en Yemen hace 12 años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.