Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Tribunal de París dice que expresidente Sarkozy será liberado bajo supervisión judicial

Nicolas Vaux-Montagny,Sylvie Corbet
Lunes, 10 de noviembre de 2025 07:55 EST
FRANCIA-SARKOZY PRISION
FRANCIA-SARKOZY PRISION (AP)

Un tribunal de apelaciones en París decidió liberar al expresidente francés Nicolas Sarkozy de prisión y colocarlo bajo supervisión judicial.

El anuncio del lunes se produjo menos de tres semanas después de que Sarkozy comenzó su sentencia de cinco años por conspiración criminal en un esquema para financiar su campaña electoral de 2007 con fondos de Libia.

El tribunal dijo que Sarkozy tendrá prohibido salir del territorio francés. Se espera que un juicio de apelación tenga lugar más adelante.

Sarkozy, de 70 años, se convirtió en el primer jefe de Estado francés en tiempos modernos en ser enviado a prisión tras su condena el 25 de septiembre. Niega haber cometido algún delito. Fue encarcelado el 21 de octubre en espera de apelación.

________

Relacionados

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in