Agencias internacionales advierten sobre peligro de "robots asesinos"

Agencias internacionales advirtieron el martes sobre el peligro de sistemas de armas autónomas —a menudo conocidos como robots asesinos—, al advertir que “los riesgos se han intensificado”.

Las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja emitieron un comunicado pidiendo a los países imponer límites y restricciones a ese tipo de armas.

Partiendo del llamado inicial hace tres años y de conversaciones internacionales sobre el tema, el comunicado no llega a pedir una prohibición total, pero señala que esos sistemas se están desarrollando, aunque la ONU y la Cruz Roja no han confirmado su uso en el campo de batalla. Pero es necesario proteger a los civiles para cuando llegue ese día.

“Ahora estamos peligrosamente cerca de cruzar un límite moral: la transformación de seres humanos en víctimas por parte de máquinas totalmente autónomas" declaró Alessandra Vellucci, portavoz de la ONU en Ginebra, leyendo una declaración conjunta del secretario general de la ONU, António Guterres, y la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric.

“Hoy, renovamos este llamado con una urgencia aún mayor”, indicó el comunicado. “Las preocupaciones fundamentales siguen sin cambios, pero los riesgos se han intensificado”.

Las dos organizaciones internacionales sostienen que el desarrollo de tecnología bélica a una “velocidad récord” ha trastocado el sistema de normas internacionales y ha ampliado la brecha entre las capacidades tecnológicas y las limitaciones regulatorias.

“Los sistemas de armas autónomas no forman parte de un futuro lejano: ya está muy avanzada la carrera hacia una mayor autonomía en los sistemas de armas”, señaló la declaración conjunta.

El llamado llega cuando los negociadores se reunirán en Ginebra en noviembre para abordar maneras de reforzar la actual Convención sobre Ciertas Armas Convencionales. La y el CICR señalan que la conferencia “ofrece el camino más claro disponible” para avanzar hacia normas jurídicas vinculantes sobre el uso de esos sistemas autónomos.

El esfuerzo para frenar el uso de sistemas de armas autónomas ha tenido dificultades para producir límites al empleo de esos mecanismos. El nuevo impulso llega en momentos en que drones y otras armas tecnológicas están siendo utilizadas en conflictos tan diversos como Ucrania, Oriente Medio, Sudán y otros.

“Los propios científicos e ingenieros que desarrollan estos sistemas han dado la voz de alarma”, manifestaron las organizaciones. “Cuando los arquitectos de esta tecnología piden límites, los Estados no pueden permitirse permanecer pasivos”.

“Este año debe marcar un punto de inflexión”, añadió el comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.