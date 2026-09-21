Tiroteo afuera de una sinagoga en Ontario durante Yom Kippur deja a un policía gravemente herido

Un hombre de 29 años armado con una escopeta abrió fuego contra un policía apostado afuera de una sinagoga de Ontario durante la festividad de Yom Kippur, lo que desencadenó un tiroteo en el que se realizaron hasta 30 disparos, informó el lunes el organismo de control policial de la provincia.

Los disparos dejaron al hombre con heridas que ponen en peligro su vida y causaron lesiones graves a un veterano del Servicio de Policía de Belleville, cuya condición se había estabilizado mientras se recuperaba en cuidados intensivos.

Kristy Denette, portavoz de la Unidad de Investigaciones Especiales, señaló que varios vehículos y viviendas cercanos quedaron perforados por los impactos de bala. Hasta el lunes, no había confirmación forense de si la sinagoga en sí fue alcanzada.

Denette indicó que la escena parecía extenderse aproximadamente media cuadra desde la Sinagoga Sons of Jacob.

“Sin duda habría sido una escena tremenda, tremenda”, manifestó.

La Unidad de Investigaciones Especiales dijo que las pruebas preliminares mostraban que el hombre llegó en una camioneta alrededor de las 7 de la tarde del domingo y disparó contra un agente afuera de la Sinagoga Sons of Jacob en Belleville, a unos 177 kilómetros (110 millas) al este de Toronto. El agente respondió al fuego antes de que llegara un segundo agente, quien también disparó.

La subjefa de la policía de Belleville, Sheri Meeks, identificó al presunto tirador como Sean Ward, de la cercana ciudad de Quinte West, y al agente como el guardia Jeff Smith, un veterano de 13 años en la fuerza.

Alrededor de dos docenas de personas estaban dentro de la sinagoga cuando estallaron los disparos. Una de ellas, Douglas Lobel, contó que el incidente duró dos o tres minutos y que “pareció una eternidad”.

Lobel relató que un policía finalmente entró en la sinagoga y preguntó si alguien había resultado herido. Nadie dentro sufrió lesiones. “Este policía fue un héroe que nos salvó la vida”, expresó. “Si no hubiera estado allí, no sé qué podría haber pasado”.

La policía no ha establecido un motivo ni ha dicho si la Sinagoga Sons of Jacob o la comunidad judía fueron el objetivo. La Unidad de Investigaciones Especiales investiga las acciones de los agentes, mientras que la policía de Belleville realiza una investigación penal paralela donde se examinarán las acciones del hombre y un posible motivo.

Meeks dijo que el agente herido enfrenta “un camino de recuperación significativo”.

Meeks reconoció el impacto del tiroteo en la comunidad judía de Belleville, en particular porque ocurrió afuera de la sinagoga durante Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío.

“El antisemitismo, el odio y la violencia no tienen lugar en nuestra comunidad”, afirmó Meeks. “Toda persona merece sentirse segura al asistir a un lugar de culto”.

La sinagoga canceló los servicios restantes de Yom Kippur tras el tiroteo.

La policía incrementó los patrullajes y su presencia alrededor de los lugares de culto, pero indicó que no había una amenaza continua para la seguridad pública.

El alcalde de Belleville, Neil Ellis, dijo que era demasiado pronto para afirmar si el tiroteo fue un crimen de odio, pero sostuvo que “las circunstancias son dónde ocurrió, cuándo ocurrió” y que eso “apunta en esa dirección”.

“Tenemos una comunidad judía muy unida. No toleramos esto en nuestra ciudad ni en todo el país”, declaró Ellis. “Todos tienen derecho a sentirse seguros”.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, condenó el tiroteo en una publicación en redes sociales, al señalar: “Las personas judías deben poder practicar su culto de manera segura” y “vivir vidas judías libres, abiertas y orgullosas”. Dijo que el gobierno federal apoyaría a las fuerzas del orden para garantizar que el responsable rinda cuentas.

El tiroteo ocurre meses después de que Carney advirtiera que Canadá estaba fallándole a su comunidad judía en medio de un aumento del antisemitismo. El primer ministro mencionó tiroteos en escuelas judías, ataques con bombas incendiarias contra sinagogas y agresiones a centros comunitarios y a negocios de propiedad judía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.