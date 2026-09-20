Extraditan a EEUU a 18 sospechosos del asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse en 2021

Dieciocho sospechosos que fueron arrestados por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en julio de 2021 esperaban la extradición a Estados Unidos el domingo, lo que marca el final de un prolongado proceso judicial en Haití por un crimen que conmocionó al atribulado país caribeño.

Los sospechosos serán juzgados en Florida, según Jason Reding Quiñones, fiscal federal del Distrito Sur de Florida.

“Hoy marca la siguiente gran fase en nuestra búsqueda de rendición de cuentas por el asesinato del presidente Jovenel Moïse”, escribió Quiñones en X. “Seguiremos la evidencia adondequiera que nos lleve, hasta quienes lo financiaron, lo facilitaron, lo respaldaron o cometieron delitos para hacerlo posible. Cinco años después, seguimos llevando a los acusados ante tribunales estadounidenses, y no hemos terminado”.

Quiñones no identificó a los sospechosos, pero entre quienes permanecen en Haití a la espera de juicio figuran más de una docena de soldados colombianos, un expolicía haitiano y un exempleado del Ministerio de Justicia de Haití que formaba parte de una unidad anticorrupción.

El fiscal señaló que 30 personas han sido acusadas formalmente por el asesinato de Moïse; mientras que el agente especial a cargo del FBI, Brett Skiles, indicó que el domingo se realizaron múltiples arrestos en Estados Unidos y en el extranjero.

Skiles manifestó que el FBI y otros organismos “se mantienen firmes para garantizar que todas las personas que presuntamente buscaron lucrar con el asesinato de un jefe de Estado rindan cuentas plenamente”.

Familiares de algunos de los soldados colombianos no respondieron a las solicitudes de comentarios el domingo.

Previamente, ellos se quejaron de los reiterados retrasos en el proceso judicial haitiano tras los arrestos en 2021, con la investigación paralizada por la violencia de las pandillas, amenazas de muerte y un sistema judicial en ruinas.

Funcionarios de justicia en Haití pidieron ayuda a Estados Unidos y Canadá en octubre de 2025, después de que un tribunal local de apelaciones ordenó una nueva investigación sobre el asesinato de Moïse, la tercera pesquisa de este tipo desde que recibió un disparo mortal en su residencia privada en julio de 2021. Las investigaciones anteriores se estancaron porque jueces haitianos renunciaban una y otra vez al caso temiendo por su vida, y las pandillas tomaron el control del tribunal en el centro de Puerto Príncipe, donde los jueces estaban interrogando a los sospechosos.

La extradición se produce mientras Estados Unidos continúa procesando y condenando a otros múltiples sospechosos en el caso.

En mayo, un jurado en Florida declaró culpables a cuatro hombres por el asesinato, y al menos otros cinco se han declarado culpables y cumplen condenas de cadena perpetua.

Entre los condenados recientemente figuran Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages, todos los cuales se declararon inocentes. Un jurado los halló culpables de conspirar para matar o secuestrar al líder electo de Haití y de brindar apoyo material al complot.

Aún está pendiente de juicio Christian Sanon, un ciudadano haitiano-estadounidense a quien, según las autoridades, los presuntos conspiradores eligieron inicialmente para reemplazar a Moïse. Una vez en el poder, el plan era que otorgara contratos a una empresa conocida como CTU para proyectos de infraestructura, fuerzas de seguridad y equipo militar.

Ortiz e Intriago eran directivos de CTU, sigla de Counter Terrorist Unit Federal Academy y Counter Terrorist Unit Security. Mientras tanto, Veintemilla era directivo de Worldwide Capital Lending Group. Ambas empresas tenían su sede en el sur de Florida.

Entre los sospechosos que anteriormente se declararon culpables ante un tribunal federal en Estados Unidos figuran un oficial retirado del ejército colombiano y un empresario haitiano-chileno que en su momento fue informante del gobierno estadounidense.

Las autoridades indicaron que entre los prófugos clave del caso está Dimitri Hérard, exjefe de seguridad del Palacio Nacional de Haití, quien escapó el año pasado después de que una poderosa federación de pandillas asaltó las dos prisiones más grandes de Haití.

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Dánica Coto informó desde San Juan, Puerto Rico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.