Poder, privilegio y piñas coladas: The White Lotus es el espectáculo del verano

Alguien muere en el nuevo programa de Sky Atlantic, The White Lotus. Eso no es un spoiler: vemos una bolsa para cadáveres cargada en un avión en los primeros cinco minutos del programa. Pero la serie de seis episodios, que está ambientada en un centro vacacional de Hawái y fue escrita y dirigida por Mike White de School of Rock, no es un misterio de asesinato. Es una exploración cómica y oscuramente intensa del privilegio, la riqueza y la ansiedad existencial. También es uno de los mejores programas que verás este año.

La historia comienza con un Jake Lacy cabreado, que con frecuencia interpreta a una especie de blanco privilegiado simbólico que trabaja en algunas cosas (ver High Fidelity, Girls , Ramy). Aquí no es diferente: es un hermano repugnante llamado Shane que se jacta de su riqueza heredada y aún usa su mercancía universitaria como ropa de todos los días. En el primer episodio del programa, está decidido a arruinar su luna de miel en Hawái al luchar con la gerencia del hotel. ¿Su agravio? Lo han registrado en la habitación equivocada. Su mamá, que organizó la luna de miel después de escuchar que el hotel titular era el "más romántico" de la isla, ordenó la Suite Piña, no la Suite Palm.

En el transcurso de una semana, todos los personajes del programa desarrollan una micro-trama tensa como esta, que puede parecer trivial al principio, pero te dice todo lo que necesitas saber sobre sus neurosis más profundas. La nueva esposa de Shane, Rachel (Alexandra Daddario), es una periodista independiente que está atravesando una crisis profesional por haberse casado con una rica. Pero ella parece igualmente ansiosa y también arrojada por las sutilezas más pequeñas, como cuando dos adolescentes que son traídas de vacaciones familiares (Sydney Sweeney y Brittany O'Grady) lanzan sus miradas judías a la piscina. Luego está la afligida y autoritaria Tanya (Jennifer Coolidge), que se aferra a prácticamente la primera persona que conoce en el hotel; el gerente del hotel Armand (Murray Bartlett), un alcohólico en recuperación que parece estar demasiado listo para molestar a Shane en la batalla de la suite Pineapple; y Mark (Steve Zahn), padre de dos, que no puede dejar de revisar obsesivamente sus bolas en busca de cáncer (“¡mis testículos están hinchados!”, insiste). ¿Por qué todo el mundo está tan molesto? Pensé que esto era un programa sobre unas vacaciones.

La genialidad del programa no radica solo en el cuidado y la atención que se prestan a desarrollar personajes complicados (que son, abrumadoramente, personas horribles), sino en su poderosa exploración de la riqueza y la blancura. La belleza natural del escenario perfecto como una postal de la historia nunca eclipsa por completo las relaciones de poder que existen entre los turistas blancos y los nativos de Hawái; La violenta historia colonial de la isla siempre acecha en un segundo plano. Las conversaciones sobre el privilegio asoman una y otra vez durante la cena o en la playa, a menudo dirigidas por los personajes más jóvenes. El personaje de la Generación Z de O'Grady, Paula, que fue traída de vacaciones por su amiga de la universidad Olivia (Sweeney), encarna esta división generacional y racial, señalando que tener que ver a los hawaianos bailar para los blancos en vacaciones es profundamente deprimente. La mamá boomer girlboss de Olivia (Connie Britton) odia todo este discurso: “Nadie siente ninguna simpatía por [los hombres blancos heterosexuales] en este momento”. La rápida respuesta de Olivia resume mis sentimientos en pocas palabras: "Mamá, encógete".

La inclusión de los trabajadores del hotel en el elenco - Armond, la gerente del spa del hotel Belinda (Natasha Rothwell) y la nueva iniciadora Lani (Jolene Purdy) - significa que la lucha de clases es una parte central del programa. Con su sonrisa de gato de Cheshire y su acento australiano cantando canciones, Armond detalla la labor emocional del trabajo a Lani: “No quieres ser demasiado específico, como presencia, como identidad. Quieres ser más genérico". Este comentario de inducción es un dispositivo útil detrás de la cortina para la audiencia y, mientras tanto, los creadores no hacen ningún esfuerzo al decirnos que los invitados blancos y ricos son los malos de la historia. Armond explica: “Hay que tratar a estas personas como niños sensibles. Solo necesitan sentirse vistos. Quieren ser el único hijo, el bebé elegido especialmente por el hotel".

Líneas como esta, así como las complejas tensiones que existen entre prácticamente todas las combinaciones de personajes en el programa, en última instancia, hacen que la historia se sienta increíblemente multicapa. Te vuelves muy consciente de las diversas máscaras que las personas usan entre sí, mientras tienes que hacer un seguimiento de quién sabe qué sobre quién y quién está enojado con quién. Mientras la flauta inquietante de la partitura de Cristóbal Tapia De Veer gime debajo del drama, y la cámara se sumerge en las oscuras profundidades del océano en las transiciones de escena, no puedes evitar pensar en cómo todo esto culminará en algo oscuramente fatal. Y, sin embargo, el elemento asesino de la trama nunca se siente engañoso, incluso sin él, cada escena se sentiría como una vista desde el borde del asiento.

Este programa es tan bueno que es fácil olvidar que se realizó durante la pandemia. White llevó al elenco a Hawái en un intento de eludir los límites creativos de la filmación de encierro, y aunque no debemos pasar por alto la hipocresía de llevar a los ricos blancos continentales de Hollywood a una isla para filmar durante una pandemia mortal (hola, esto es un espectáculo ¡Sobre el privilegio y la explotación!), transforma con éxito el entorno singular del hotel en un microcosmos para el capitalismo colonial. Como resultado de esta expansión, el programa se erige como una pieza fascinante de televisión, incluso sin considerar las circunstancias atenuantes provocadas por Covid.

The White Lotus es el espectáculo del verano, y no solo porque gran parte de la acción tiene lugar junto a hermosas playas de arena blanca y relucientes piscinas de color turquesa. Tiene la apatía adolescente politizada que el reinicio de Gossip Girl desearía tener, la sensación de arriba y abajo de Below Deck , el análisis de clase mordazmente satírico al que la película de Sofia Coppola del año pasado, On the Rocks , no pudo acceder, y logra la deliciosa claustrofobia que Malcolm & Marie estaba buscando, sin que la audiencia quisiera presionar el botón del asiento eyector. Así que seguro, venga por el misterio del asesinato, pero espere ser arrastrado por lo que solo puede describirse como las vacaciones menos relajantes de su vida.

'The White Lotus' comienza en Sky Atlantic el lunes 16 de agosto a las 9 p.m.