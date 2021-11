Fans de Taylor Swift reaccionan a la canción “All Too Well” sobre Jake Gyllenhaal

Los fans de Taylor Swift están reaccionando a la aparente referencia a Jake Gyllenhaal en la versión de 10 minutos de su exitoso sencillo “All Too Well”.

Aunque durante mucho tiempo se ha rumoreado que la canción, lanzada originalmente en 2010, trataba sobre la relación de Swift con Gyllenhaal, la nueva versión casi confirma que la cantante la escribió después de que rompieran en 2011.

Swift y Gyllenhaal salieron durante tres meses a partir de octubre de 2010, y se separaron justo después de que la ganadora del Grammy cumpliera 21 años en diciembre.

La nueva letra incluye las líneas: “And I was never good at telling jokes/ But the punchline goes: “I’ll get older, but your lovers stay my age”.

Gyllenhaal, de 40 años, sale actualmente con la modelo Jeanne Cadieu, de 25 años.

Cuando los fans de Swift escucharon la canción, se apresuraron a acudir a Twitter para jurar lealtad a la cantante, y #JakeGyllenaal pronto empezó a ser tendencia con más de 100.000 tuits bajo el hashtag.

Estaban furiosos porque Gyllenhaal supuestamente se había saltado el 21º cumpleaños de Swift, señalando la letra: “You, who charmed my dad with self-effacing jokes/ Sipping coffee like you were on a late night show/ But then he watched me watch the front door all night, willing you to come/ And he said, “it’s supposed to be fun… Turning 21”.

La mayoría de los usuarios de Twitter hicieron referencia a la parte de la canción que dice: “And I, left my scarf there at your sister’s house/And you’ve still got it in your drawer even now”.

Algunos exigieron a Gyllenhaal que devolviera la bufanda, mientras que otros estaban seguros de que la bufanda ya estaba de nuevo con Swift.

Otros muchos decidieron pasar desapercibidos tras escuchar la nueva versión de “All Too Well”, y un fan escribió: “Que nadie me hable hoy”.

La canción aparece en el nuevo lanzamiento de Swift, Red (Taylor’s Version). Encuentra nuestra reseña del álbum aquí.