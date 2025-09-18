Hombre demanda a Bad Bunny por uso de su casa en video y conciertos

Un hombre de 84 años cuya casa en el sureste de Puerto Rico sirvió de inspiración para la casa que se convirtió en un símbolo durante la residencia de Bad Bunny de mediados de año demandó al cantante el miércoles.

Román Carrasco Delgado, un viudo desempleado, pide al menos 1 millón de dólares por daños y angustia emocional. La demanda alega que "gran cantidad de personas" visita su hogar diariamente en la ciudad costera de Humacao para tomar fotos y videos, arrebatándole su privacidad.

"La Casita ha sido objeto de decenas y/o cientos de publicaciones en redes sociales y de venta de productos con la imagen de su propiedad, de las cuales éste no recibe ningún beneficio en general", afirma la demanda. "Por el contrario, Don Román es objeto de comentarios e insinuaciones malintencionadas que no ocurrían previo a la publicación del video mencionado".

Un lugar de encuentro para los famosos

La casa de color salmón con detalles amarillos y una terraza fue presentada en el cortometraje de Bad Bunny que lanzó su álbum "Debí Tirar Más Fotos" en enero. También sirvió como modelo para una casa de tamaño real apodada "La Casita" que se presentó en los 30 conciertos del cantante, donde celebridades y músicos que van desde LeBron James y Penélope Cruz hasta Residente y Belinda se reunieron y cantaron junto a la estrella del rap.

"No existe duda de que La Casita ha sido el escenario principal de los conciertos de Bad Bunny, en donde se han presentado una gran cantidad de artistas de calibre mundial", afirma la demanda.

La demanda también acusa a Bad Bunny y a tres empresas —Rimas Entertainment LLC; Move Concerts PR INC; y A1 Productions, LLC— de enriquecimiento ilícito.

Los representantes de Bad Bunny no han respondido hasta el momento a un mensaje en busca de comentarios.

Una casa construida a mano

Carrasco dijo a The Associated Press por teléfono que se le ocurrió el diseño de la casa después de que su esposa dijera que quería regresar a su ciudad natal de Humacao. Nunca había construido una casa, pero recibió ayuda de su padre y su hermano, ambos carpinteros.

La vi en la mente... y el hermano mío empezó a hacer garabatos", relató.

La casa tiene tres dormitorios, dos baños y un amplio porche.

"Una casa que no tenga balcón no creo que sea factible", dijo, agregando que es el lugar perfecto para visitar con amigos y decirles: "Jala una silla y siéntate, y vamos a hablar aquí".

Carrasco indicó que una terraza es más cómoda si hace calor, y hay una hamaca colgando cerca.

Les tomó a él y a su familia alrededor de cuatro o cinco años construirla.

"Fue bloque a bloque. Eso coge tiempo", comentó.

Cuando se le preguntó si fue una sorpresa para su esposa, se rio: "Ella era la ayudante".

Contratos impugnados y una firma

La demanda señala que Carrasco autorizó a un prospector usar la casa en el video, "aunque no tenía conocimiento detallado de la forma y manera que se utilizaría la Casita".

También alega que Carrasco nunca recibió una propuesta formal o informal del prospector ni detalles sobre el video.

La demanda afirma que Carrasco no sabe leer ni escribir, pero es capaz de firmar su nombre, y acusó a los responsables de pedirle que firmara una pantalla blanca en un teléfono celular.

"Dichos funcionarios transfirieron digitalmente, y de manera fraudulenta, la referida firma a dos contratos distintos. De inicio, estos contratos no fueron entregados a Don Román, no se le explicó ni se le leyó su contenido. El demandante tampoco los podía leer pues no posee tal habilidad", afirma la demanda, alegando que como resultado, eso anula los contratos.

La querella añade que Carrasco recibió dos cheques por un total de 5.200 dólares, mientras que el video que presenta su hogar, que él y su hermano diseñaron y construyeron en la década de 1960, recibió 22 millones de vistas.

La demanda afirma que mientras se filmaba el video en la casa de Carrasco, la gente comenzó a tomar fotos de ella, así como medidas.

"En grave menosprecio a los intereses de Don Román, y sin permiso alguno de éste, los codemandados utilizaron las medidas y fotos tomadas de la Casita de Don Román para construir una copia exacta de la misma dentro del Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, para ser utilizada en la serie de conciertos de Bad Bunny", se lee en la demanda.

La demanda fue presentada en la Corte de Primera Instancia en San Juan, la capital de Puerto Rico.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.