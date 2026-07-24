Sudáfrica frena juicio político contra Ramaphosa por pesquisa de robo de dinero

Un tribunal sudafricano ordenó detener los procedimientos de destitución contra el presidente Cyril Ramaphosa por un escándalo relacionado con más de 580.000 dólares en efectivo robados de su granja en 2020.

El fallo del Tribunal Superior del Cabo Occidental emitido el viernes no impide que la comisión de destitución realice otros trabajos preparatorios para los procedimientos pendientes.

Los legisladores habían iniciado los procedimientos de destitución en junio luego que un contundente informe parlamentario concluyera que el presidente tenía un caso que responder respecto al manejo del robo, incluido por qué se guardaban cantidades tan grandes de dinero en efectivo en un sofá de la granja.

La pesquisa también incluye preguntas sobre el origen del dinero, si la moneda extranjera fue declarada legalmente y por qué no informó de inmediato el robo a la policía.

Ramaphosa está impugnando el informe ante los tribunales y solicitó que se detengan los procedimientos de destitución hasta que concluya el proceso de revisión del informe.

Ramaphosa celebró el fallo del viernes, según su oficina, que indicó que “cooperará y acatará los procesos de rendición de cuentas”.

“El presidente reafirma su respeto por la independencia judicial y la separación de poderes consagradas en nuestra Constitución”, señaló la oficina en un comunicado.

El llamado “escándalo Phala-Phala” ha sido uno de los principales dolores de cabeza políticos de Ramaphosa desde que se asumió la presidencia del país en 2018.

El Tribunal Constitucional, el máximo del país, dictaminó a principios de año que el informe parlamentario era válido y que los procedimientos de destitución podían continuar después que el ANC ganara una votación parlamentaria para bloquearlo.

La comisión de destitución incluye representantes de todos los partidos políticos en el Parlamento del país. La mayoría de los partidos indicó el viernes que estudiará el fallo y considerará si apelará.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.