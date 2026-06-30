Sudáfrica despliega policías ante protestas masivas contra la inmigración ilegal

Miles de manifestantes se congregaron el martes en partes de Sudáfrica para protestar contra la inmigración ilegal, en el día que algunos grupos de protesta habían fijado como plazo para la salida de todos los migrantes sin permiso de residencia en el país.

Grupos sudafricanos que convocaron las marchas culpan a los inmigrantes de provocar desempleo entre los sudafricanos al aceptar salarios bajos, así como de los altos niveles de delincuencia y otros problemas.

El plazo del martes fijado por los grupos para que los migrantes se marcharan no fue reconocido por el gobierno de Sudáfrica, que ha sostenido que sólo las autoridades pueden ejecutar las leyes de inmigración.

Entre los grupos más destacados que se oponen a la inmigración ilegal figuran March and March, Operation Dudula y Progressive Forces. El presidente, Cyril Ramaphosa, se reunió la noche del lunes con líderes de algunos de los grupos y les pidió que realizaran manifestaciones pacíficas.

La policía sudafricana desplegó a cientos de agentes en ciudades como Johannesburgo, en la provincia de Gauteng, y Durban, en la provincia de KwaZulu-Natal, para prepararse ante una posible violencia.

Marchas anteriores contra la inmigración ilegal han derivado en ataques contra migrantes y actos de vandalismo contra negocios propiedad de extranjeros. En Johannesburgo, algunas tiendas propiedad de ciudadanos extranjeros cerraron antes de la llegada de los manifestantes el martes.

Los manifestantes expresan frustración

Los manifestantes que marcharon por el centro de Johannesburgo el martes incluían a hombres jóvenes que portaban palos tradicionales de combate y a mujeres de todas las edades. Algunos llevaban la bandera sudafricana y cantaban canciones de liberación.

Llevaban carteles con consignas como “Retirada de Sudáfrica de la convención de refugiados de la ONU", “El futuro de nuestros hijos” y “el 80% de los niños nacidos en la provincia de Limpopo son hijos de ciudadanos extranjeros”.

“Hoy es el último día", afirmó la manifestante Nkele Thebe al inicio de la protesta en Johannesburgo. "Después de hoy, trataremos con nuestro presidente y nuestra nación. No queremos que un forastero venga a interferir”.

Otro manifestante, Bongani Cindi, señaló que a los grupos que se oponen a la inmigración ilegal se les estaba etiquetando injustamente como xenófobos por plantear asuntos legítimos.

“Nuestro país tiene muchos problemas. Tenemos una afluencia de inmigrantes ilegales que están cometiendo delitos que ya ni siquiera podemos soportar. Así que necesitamos que nos dejen en paz y se vayan, para que podamos poner nuestra casa en orden. No estamos peleando con nadie”, expresó.

Los manifestantes también se congregaron el martes en partes de Durban, y hubo reportes de más protestas en zonas de las provincias de North West y Free State.

Las protestas impulsan un éxodo de migrantes

También se desplegó a agentes y a empresas de seguridad privada en la provincia de Eastern Cape, donde manifestaciones anteriores contra la inmigración ilegal se han tornado violentas, con destrucción de infraestructura pública y tiendas propiedad de ciudadanos extranjeros obligadas a cerrar.

Las protestas previstas han provocado temor a la violencia entre miles de migrantes, principalmente de los países vecinos Zimbabue y Malaui, quienes se han reunido en sus embajadas y consulados para solicitar transporte de regreso a sus países.

En los últimos días ha aumentado el tránsito en el puesto fronterizo de Beitbridge, en la frontera con Zimbabue, a medida que autobuses con migrantes salían de Sudáfrica. Miles de ciudadanos de Malaui también han regresado a su país desde un centro temporal de repatriación en Durban.

Tres grupos de migrantes nigerianos regresaron a su país este mes en respuesta al aumento de las tensiones antiinmigrantes en Sudáfrica, incluido un grupo de 271 personas que llegó a Lagos el martes.

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El periodista de The Associated Press Ope Adetayo, en Lagos, Nigeria, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.