Tribunal sueco ordena detener al capitán ruso de buque petrolero abordado frente a Suecia

Un tribunal sueco ordenó el domingo la detención del capitán ruso de un buque petrolero que se sospecha navegaba bajo una bandera falsa en el mar Báltico y que fue abordado por las autoridades la semana pasada.

El comandante del Sea Owl 1, cuyo nombre no ha sido divulgado, fue arrestado el viernes —un día después que la Guardia Costera sueca abordara la embarcación frente a Trelleborg, en la costa sur de Suecia.

Los fiscales sospechan él que utilizó un documento falso. Indicaron el domingo que la corte de distrito de Ystad ordenó que permanezca bajo arresto conforme a su solicitud, reportó la agencia sueca de noticias TT.

El petrolero navegaba bajo la bandera de Comoras, una nación insular frente a África oriental. Pero la Guardia Costera ha señalado que sospecha que no figura en el registro marítimo de ese país y, por lo tanto, no hay un Estado de abanderamiento que pueda responder por la seguridad a bordo.

El petrolero también figura en la lista de sanciones de la Unión Europea y había viajado de Brasil a Rusia, según la Guardia Costera. Anteriormente se utilizó para transportar petróleo entre esos dos países, aunque el jueves no parecía llevar carga.

Fue la segunda embarcación que navegaba en aguas territoriales suecas en quedar bajo investigación de la Guardia Costera en una semana, bajo sospecha de usar una bandera falsa. El buque de carga “Caffa”, que navega con una tripulación mayoritariamente rusa, está acusado de transportar grano robado al tiempo que figura en la lista de sanciones de Ucrania. Su capitán también ha sido detenido bajo sospecha de utilizar un documento falso.

Suecia anunció el año pasado que intensificará las comprobaciones de seguros a los barcos extranjeros, en una medida destinada a endurecer los controles sobre la llamada “flota en la sombra” de Rusia, compuesta por buques envejecidos que se utilizan para transportar petróleo y gas o para llevar grano ucraniano robado. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.