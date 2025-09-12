Senado de Missouri aprueba plan de redistribución de distritos, dando una victoria política a Trump

Los republicanos de Missouri otorgaron el viernes una victoria política al presidente Donald Trump, al dar la aprobación legislativa final a un plan de redistribución de distritos que podría ayudar a su partido a obtener un escaño adicional en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones del próximo año.

El voto del Senado envía el plan de redistribución de distritos al gobernador republicano Mike Kehoe para su aprobación, lo que lo convertiría en ley. Sin embargo, los opositores anunciaron de inmediato una petición de referéndum que, de tener éxito, podría obligar a realizar una votación estatal sobre el nuevo mapa.

Missouri es el tercer estado en abordar la redistribución de distritos a mitad de la década, en una batalla nacional por obtener una ventaja partidista previa a las elecciones intermedias. El mes pasado, los legisladores republicanos de Texas aprobaron un nuevo mapa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos destinado a ayudar a su partido a obtener cinco escaños adicionales. Los legisladores demócratas de California respondieron con su propio plan de redistribución, destinado a ganar cinco escaños más, pero aún necesita la aprobación de los votantes.

Cada escaño podría ser crítico, ya que los demócratas necesitan ganar solo tres de ellos para obtener el control de la Cámara, lo que les permitiría obstruir la agenda de Trump y lanzar investigaciones en su contra. El mandatario trata de evitar una tendencia histórica en la que el partido gobernante suele perder escaños en las elecciones de mitad de período.

Actualmente, los republicanos tienen 6 de los 8 escaños de la Cámara de Representantes en Missouri. El mapa revisado fue aprobado por la Cámara estatal a principios de esta semana, como el punto central de una sesión especial convocada por Kehoe.

El mapa revisado de Missouri apunta a un escaño ocupado por el representante demócrata, Emanuel Cleaver, al recortar varias partes de su distrito de Kansas City y extender el resto hacia áreas rurales con fuerte presencia republicana. El plan reduce el número de residentes negros y de minorías en el distrito de Cleaver, en parte, al crear una línea divisoria a lo largo de una calle que, según el representante, había sido una línea histórica de segregación entre residentes negros y blancos.

Cleaver, quien fue el primer alcalde negro de Kansas City, ha servido en el Congreso por más de 20 años. Ganó la reelección con más del 60% de los votos en 2024 y en 2022 en distritos adoptados por la Legislatura estatal liderada por republicanos tras el censo de 2020.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.