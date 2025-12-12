Se siente bien ser Jelly Roll, y ahora está listo para ganar un Grammy.

Jelly Roll está recuperando el aliento.

No es una metáfora. Está corriendo cuesta arriba en el sur de Texas cuando responde a la llamada telefónica de The Associated Press, parte de su continuo viaje de transformación de salud. “Las endorfinas están volando. Me siento genial”, celebra. “¡Es hora de ganar un (improperio) Grammy!”

Tiene mucho por lo que entrenar: esta semana, fue invitado a convertirse en miembro del Grand Ole Opry. Y el mes pasado, Jelly Roll se enteró de que fue nominado para tres Grammy de 2026, marcando su tercer año consecutivo recibiendo nominaciones. Dos de esas nominaciones son un nuevo territorio para él. Está nominado para su primer premio de música cristiana contemporánea (CCM por sus siglas en inglés), por “Hard Fought Hallelujah”, su colaboración con el cantante cristiano Brandon Lake. También está nominado para su primer premio en la categoría inaugural de álbum de country contemporáneo. Eso es por “Beautifully Broken”.

“Definitivamente es el mayor honor”, afirma. “Todos quieren ser nominados para un Grammy”.

Desde su lanzamiento en 2024, el álbum de Jelly Roll “Beautifully Broken” ha conectado con su apasionada audiencia, aquellos que ven su música como representativa y aspiracional. “Dios quería que la gente supiera que aún puedes ser hermoso y estar roto”, dice sobre el reconocimiento del álbum en los Grammy. “Es verdaderamente mi álbum más significativo”.

Gran parte de su trabajo se ha asociado con superar la adversidad. Tomen, por ejemplo, la canción “Winning Streak”, que cuenta la historia del primer día sobrio de alguien, la cual debutó en “Saturday Night Live”. O la directa y al grano, “I Am Not Okay”. Aunque su vida parece bastante buena ahora, Jelly Roll no es ajeno a la lucha. Ha estado encarcelado varias veces, la más seria a los 16 años cuando fue juzgado como adulto por robo agravado. A los 23, fue arrestado por tráfico de drogas.

“Nunca estoy desconectado de eso”, dice sobre su pasado. Ha informado sus esfuerzos filantrópicos, que a menudo se centran en la salud mental, los esfuerzos de recuperación e incluyen actuaciones no infrecuentes en prisiones.

“Cuando comencé a hacer esto, solo estaba contando la historia de mi yo roto”, dice sobre su carrera. “Para cuando lo superé, me di cuenta de que mi historia era la historia de muchos. Así que ahora ya no estoy contando mi historia. Estoy sacándola directamente de las grietas de las personas cuya historia nunca ha sido contada. Directamente de ellos”.

Bromea, “Tengo una política de que nadie llora solo”.

Jelly Roll dice que Dios ha sido la fuerza que impulsa su año y recibir una nominación al Grammy de música cristiana es solo una prueba más de que “Él me respalda”, dice el cantante. Y aunque Jelly Roll rechaza la idea de cambiar a la CCM — “Definitivamente vivo un poco demasiado secular para estar lanzando música cristiana” — el reconocimiento de “Hard Fought Hallelujah” con Lake es solo una prueba más de que “Dios conoce mi corazón”, dice.

“El country se trata en gran medida de fe, libertad y familia, y esas son todas cosas en las que creo”, dijo Lake a AP. Colaborar con Jelly Roll, un artista que ama, fue natural. “Creo que podemos cambiar la vida de incluso más millones de personas a través de estas canciones”.

Jelly Roll está de acuerdo, “Es bien intencionado”.

Más allá de eso, ve un mundo que está buscando mensajes de esperanza — en su trabajo, en la música country, en la música cristiana y más allá. “Creo que realmente hay un avivamiento sucediendo en Estados Unidos ahora mismo donde se está volviendo a presentar el evangelio de una manera digerible. Y no parece tan acusador y al estilo de ‘todos se van a ir al infierno’, ¿sabes?”.

“Realmente no me importa cuando las religiones organizadas me señalan con el dedo”, continúa. “Solo me alegra ver el mensaje, el evangelio siendo presentado”.

Al final del día, dice, “Soy un tipo roto que vino de un lugar roto y como Humpty Dumpty, me volvieron a armar, cariño”.

Espera que su música pueda ayudar a otros a hacer lo mismo.

La 68ª edición de los Premios Grammy se celebrará el 1 de febrero de 2026 en la Arena Crypto.com de Los Ángeles. La gala se transmitirá por CBS y se podrá ver en streaming en Paramount+. Para más cobertura, visite https://apnews.com/hub/grammy-awards.