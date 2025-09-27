Stay up to date with notifications from The Independent

Schwarzenegger dirige una banda en carpa cervecera del Oktoberfest de Múnich

Associated Press
Sábado, 27 de septiembre de 2025 10:40 EDT
Arnold Schwarzenegger tomó la batuta en el Oktoberfest de Múnich.

El exgobernador republicano de California dirigió espontáneamente a una banda de música en vivo y a la multitud que cantaba en una carpa cervecera el viernes por la noche, y claramente lo disfrutó. Después, la estrella austriaca de "Terminator", "Total Recall" y "True Lies" se tomó selfies con los músicos, publicó la agencia de noticias alemana dpa.

Schwarzenegger, vistiendo una chaqueta de cuero de estilo bávaro tradicional, una camisa abotonada y jeans, estuvo acompañado por su pareja Heather Milligan y su hijo, Christopher.

Schwarzenegger ha visitado el festival folclórico más grande del mundo en el estado sureño de Baviera, Alemania, y la carpa Marstall —una de las muchas en el festival— varias veces antes, reportó dpa.

Visita frecuentemente Austria y también ha estado en Baviera. En 2024, fue detenido durante horas por la aduana en el Aeropuerto de Múnich después de entrar a Alemania con un reloj de lujo que potencialmente iba a ser subastado en un evento benéfico.

El Oktoberfest de este año comenzó el 20 de septiembre y termina el 5 de octubre. El festival de cerveza más grande del mundo suele atraer hasta seis millones de visitantes anualmente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

