Ministerio de Defensa danés reporta avistamientos de drones en instalaciones militares

El Ministerio de Defensa de Dinamarca dijo que "se han observado drones en varias instalaciones de defensa danesas" entre la noche del viernes y el sábado. Los nuevos avistamientos de aviones no tripulados se producen después de que se reportaran varios más a principios de esta semana, algunos de los cuales cerraron temporalmente aeropuertos en el país.

El ministerio no ofreció más datos sobre el lugar exacto donde se vieron los drones, pero varios medios locales informaron que uno o más fueron vistos cerca o sobre la base aérea de Karup.

La televisora pública DR reportó que, alrededor de las ocho de la tarde del viernes, había drones en el aire tanto dentro como fuera de la cerca de la base aérea, citando a Simon Skelkjær, jefe de guardia de la Policía de Jutlandia Central y Occidental.

Según DR, el espacio aéreo estuvo cerrado un tiempo al tráfico civil, aunque la medida no tuvo muchas repercusiones prácticas porque en la actualidad en Karup no hay aviación civil.

La repetida actividad no explicada de los drones —incluyendo su paso sobre cuatro aeropuertos daneses desde el miércoles por la noche hasta primera hora del jueves y un incidente similar en el Aeropuerto de Copenhague— ha generado preocupaciones de seguridad en el norte de Europa en medio de sospechas de una creciente agresión rusa.

En Copenhague, los drones paralizaron durante horas los vuelos en la capital danesa el lunes por la noche.

El objetivo de los sobrevuelos es sembrar miedo y división, afirmó el jueves el ministro de Justicia del país, Peter Hummelgaard, que añadió que se buscarán formas adicionales de neutralizar los aviones no tripulados, incluyendo propuestas legislativas para permitir a los propietarios de infraestructura que los derriben.

Antes de la cumbre de la Unión Europea de la próxima semana, el Ministerio de Defensa danés confirmó en X que el gobierno aceptó una oferta de Suecia para “prestar a Dinamarca capacidad militar antidrones”, pero no ofreció más detalles.

En la vecina Alemania, se reportó la presencia de varios drones en el estado de Schleswig-Holstein, que limita con Dinamarca, entre el jueves y la noche del viernes.

La ministra del Interior de la región, Sabine Sütterlin-Waack, dijo que “la policía estatal está reforzando significativamente sus medidas de defensa contra drones, también en coordinación con otros estados del norte de Alemania”, indicó la agencia noticiosa alemana dpa. No proporcionó más detalles alegando que hay investigaciones en curso.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, dijo que en lo que respecta a los frecuentes ataques a infraestructura y redes de datos, "no estamos en guerra, pero tampoco estamos viviendo en paz". No mencionó a ningún país en concreto como autor de los ataques.

"Vuelo de drones, espionaje, el asesinato de Tiergarten, amenazas masivas a figuras públicas, no solo en Alemania sino también en muchos otros países europeos. Actos de sabotaje diarios. Intentos de paralizar centros de datos. Ciberataques", detalló durante un discurso en la Cumbre del Ecosistema Schwarz en Berlín el viernes, de acuerdo con dpa.

Lo que en Alemania se conoce como el "asesinato de Tiergarten" es el caso de Vadim Krasikov, quien fue condenado por el asesinato el 23 de agosto de 2019 de Zelimkhan "Tornike" Khangoshvili, un ciudadano georgiano de 40 años que había luchado contra las tropas rusas en Chechenia y solicitó asilo en Alemania. Krasikov fue devuelto a Moscú como parte de un intercambio masivo de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia en 2024.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.