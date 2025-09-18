Sarah McLachlan habla sobre Lilith Fair, su primer álbum en 11 años y el anuncio de ASPCA

El primer álbum de Sarah McLachlan en más de una década se suponía que sería el último.

Al menos, así lo sintió ella por un tiempo. El álbum titulado "Better Broken", que será lanzado el viernes, ha estado en proceso durante muchos años. "Había pasado tanto tiempo desde que hice un disco", dijo a The Associated Press. "Pensé, tal vez este sea el último". Pero trabajar con un nuevo equipo de colaboradores reavivó su entusiasmo por el descubrimiento musical en el estudio. Estas 11 canciones son el resultado, pero no son lo último que habrá de ella.

"Algunas de estas canciones tienen 14 años. Algunas de ellas fueron escritas el año pasado", comentó. "Fui madre de una bailarina durante varios años, y también fui la principal recaudadora de fondos para mis escuelas de música... La música pasó a un segundo plano. Por eso tomó 11 años".

Ahora, la música ha tomado el volante. En noviembre, llevará "Better Broken" a nueve ciudades de Estados Unidos, comenzando en Washington el 16 de noviembre en The Anthem y terminando el 29 de noviembre en el Orpheum Theatre de Los Ángeles. También visitará Filadelfia, Nueva York, Boston, Chicago, Minneapolis, Seattle y San Francisco. La venta general de entradas comienza el 26 de septiembre a las 10:00 am, hora local.

"La música es muy sanadora, y me ha sanado una y otra vez", expresó. Con el álbum y la gira "Better Broken", espera que su música también pueda sanar a los oyentes, "de alguna manera pequeña. Espero que pueda elevarlos y conectarlos con sus mundos emocionales".

En entrevista con la The Associated Press, McLachlan habló sobre su nuevo álbum, un próximo documental de Lilith Fair y el comercial de la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA).

Las respuestas han sido editadas para una mayor brevedad y claridad.

AP: ¿Cuál es el proceso de revisar material antiguo? ¿Te sentiste identificada todavía?

MCLACHLAN: ‘Better Broken’ es la canción más antigua. Y de hecho se convirtió en la canción principal del disco también, solo por ese sentimiento de resiliencia, y la reclamación de uno mismo, y recoger los pedazos después de que las cosas se desmoronan y reconstruirse. Sabes, encontrar una nueva forma de avanzar, lo cual parecía un gran tema recurrente en el disco.

AP: Hay un sentido de esperanza que existe a lo largo del álbum.

MCLACHLAN: Me alegra escuchar que lo dices porque no tengo mucha objetividad al respecto. Quiero decir, me siento esperanzada después de escucharlo, aunque hay algunos temas más pesados e intensos. Para mí, la música siempre ha sido esta hermosa salida, esta terapia. Es tan catártico escribir y poder encontrar un lugar para ponerlo. Me siento mucho mejor después de hacerlo. Es como medicina. Así que, espero que haya algo de esperanza en ello.

AP: Lo escucho en canciones como “Rise”, y la línea sobre el derecho de una mujer a elegir. Me hace preguntarme: ¿Es esto un ejercicio de humanidad, o eres naturalmente una persona optimista?

MCLACHLAN: Soy muy optimista. Ese optimismo ha sido desafiado mucho últimamente. Pero creo en la humanidad. Creo en la bondad de las personas. Y creo en seguir buscando lo bueno en las personas. Y creo que si te mantienes abierto y curioso de esa manera, creo que hay muchos cambios positivos que pueden seguir ocurriendo.

AP: Además de un nuevo álbum y gira, fundaste el legendario festival en los años 1990 solo para mujeres, Lilith Fair. Un nuevo documental “Lilith Fair: Building a Mystery – The Untold Story” detalla la gira. Varias décadas después, ¿cómo ves el legado de Lilith Fair?

MCLACHLAN: Cambiamos actitudes dentro del negocio de la música. Desmentimos cualquier mito de que no puedes poner a dos mujeres una tras otra en la radio o en el escenario. Claramente, nos deshicimos de esa idea. Creo que creamos una comunidad increíble para nosotras, como mujeres en el negocio de la música. Creo que ayudamos a crear un espacio seguro para los fans.

Y para mostrar que cuando te elevas mutuamente en lugar de derribarte, puedes crear algo hermoso. Creo que ese es un legado realmente duradero. Y creo que un mensaje realmente importante, quizás incluso más importante hoy.

Y ahora miro a, ya sabes, artistas como Brandi Carlile, que están constantemente defendiendo a las mujeres. O Taylor Swift teniendo mujeres que abren para ella — Phoebe Bridgers y Boygenius y hay todas estas bandas que, ya sabes, están trabajando juntas y apoyando a otras mujeres. Me encanta eso, y siento que tal vez pusimos un pequeño granito de arena para eso.

AP: ¿Qué se necesitaría para revivir Lilith Fair para el momento actual? ¿Podría existir en 2025?

MCLACHLAN: Creo que podría. Creo que sería muy peligroso. Creo que tendríamos un objetivo en nuestras espaldas. Y creo que necesitaría verse diferente.

Necesitaría ser defendido por alguien que estuviera proponiendo hoy. .... Necesita algo de energía juvenil.

AP: Además de Lilith Fair, para cierta población, estás inextricablemente conectada con la ASPCA por su uso continuo de tu canción “Angel” en sus comerciales. ¿Qué opinas de esa reputación?

MCLACHLAN: Estoy agradecida de haberlo hecho. ... Pero esa es mi canción. Retengo la propiedad de esa canción. Pero sí, soy definitivamente consciente de que me llevó a una base de fans completamente nueva y cambió la cara de la recaudación de fondos.

AP: Me pregunto si la gente piensa en ti como una santa.

MCLACHLAN: Trato de disipar cualquier rareza sobre esas cosas. Soy solo una persona normal con un trabajo loco que tiene oportunidades como esa que llegan a su escritorio. Y, ya sabes, me gusta sentirme con propósito. Me gusta estar al servicio. Me hace sentir bien pensar que estoy usando mi plataforma para hacer algo bueno.

AP: “Angel” tiene casi 30 años. ¿Ha cambiado tu relación con ella?

MCLACHLAN: Creo que debido a las muchas asociaciones, no solo la ASPCA, sino que he tenido tantas personas a lo largo de los años que me han contado historias realmente intensas sobre esa canción ayudándoles a superar la pérdida de un padre, la pérdida de un hijo, contemplar el suicidio, alejándolos del borde. Y son períodos realmente intensos en las vidas de las personas donde mi música ha sido parte de ello. Y les ha ayudado de alguna manera pequeña. Así que, para mí, de nuevo, esa es la mejor validación del mundo como artista.

