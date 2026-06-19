Diagnóstico de Jeremy Clarkson: ¿cuáles son las señales de alerta del cáncer de próstata?

El anuncio de Jeremy Clarkson sobre su diagnóstico de cáncer de próstata sirve como un nuevo recordatorio sobre la importancia de conocer los síntomas de la enfermedad y realizar controles médicos oportunos.

La estrella de Clarkson's Farm compartió la noticia en los episodios más recientes de la quinta temporada del programa.

Clarkson explicó que se trata de una forma "agresiva" de cáncer, aunque precisó que fue detectada en una etapa "muy temprana" tras someterse a una biopsia.

Durante los episodios emitidos entre el viernes y el miércoles, el presentador señaló que espera someterse a una cirugía en las próximas semanas y que deberá reducir sus actividades durante el período de recuperación.

A finales de 2025, el ex primer ministro británico David Cameron también reveló que había sido diagnosticado con cáncer de próstata, después de que su esposa, Samantha, lo animara a realizarse estudios médicos.

Cameron declaró a The Times que decidió hacer público su caso para sumarse a quienes impulsan la implementación de programas de detección temprana dirigidos a personas con mayor riesgo.

Otras figuras públicas como Stephen Fry, Rod Stewart, Joe Biden e Ian McKellen también han compartido sus experiencias con esta enfermedad.

El cáncer de próstata es uno de los tipos de cáncer más frecuentes entre los hombres y, según las estadísticas, afecta a uno de cada ocho a lo largo de su vida.

open image in gallery Jeremy Clarkson reveló que fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata ( Getty )

Aunque el cáncer de próstata es más frecuente en hombres mayores de 50 años, también puede diagnosticarse en personas más jóvenes.

¿Qué es el cáncer de próstata?

El cáncer de próstata es una enfermedad que se desarrolla en la próstata, una pequeña glándula ubicada debajo de la vejiga y que forma parte del sistema reproductor masculino.

Su función principal es producir el líquido prostático, que se mezcla con los espermatozoides para formar el semen.

Por lo general, la próstata tiene un tamaño similar al de una nuez, aunque suele aumentar de volumen con el paso de los años. Además, rodea la primera parte de la uretra, el conducto encargado de transportar la orina y el semen fuera del cuerpo.

Según Cancer Research UK, la mayoría de los cánceres de próstata se originan en las células glandulares externas de la próstata, conocidas como adenocarcinomas acinares.

Como ocurre con otros tipos de cáncer, la enfermedad aparece cuando células anormales comienzan a crecer y dividirse de manera descontrolada.

La organización señala que la mayoría de los casos de cáncer de próstata evolucionan de forma lenta y, en muchas ocasiones, permanecen confinados a la glándula durante años. Sin embargo, cuando las células cancerosas se propagan a otras partes del cuerpo, la enfermedad pasa a considerarse cáncer de próstata avanzado.

¿Cuáles son los síntomas?

De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), los síntomas más comunes del cáncer de próstata pueden incluir:

Necesidad de orinar con mayor frecuencia, sobre todo durante la noche

Urgencia para ir al baño

Dificultad o esfuerzo al comenzar a orinar

Sensación de que la vejiga no se vacía por completo

Presencia de sangre en la orina

Presencia de sangre en el semen

Sin embargo, el NHS aclara que estos síntomas no necesariamente significan que una persona tenga cáncer de próstata. De hecho, muchos hombres mayores experimentan molestias similares debido al agrandamiento benigno de la próstata, una afección común que no es cancerosa.

Por su parte, Prostate Cancer UK señala que, cuando la enfermedad se ha extendido a otras partes del cuerpo, pueden aparecer síntomas adicionales como:

Dolor persistente en la espalda, la cadera o la pelvis

Disfunción eréctil

Sangre en la orina o el semen

Pérdida de peso inexplicable

Los especialistas recomiendan consultar a un médico ante cualquier síntoma persistente o cambio inusual, en especial en hombres mayores de 50 años o con antecedentes familiares de la enfermedad.

¿Cuáles son las causas y factores de riesgo?

Aunque no se conoce una causa exacta del cáncer de próstata, los especialistas han identificado diversos factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Entre ellos se encuentran:

Tener más de 50 años

Contar con antecedentes familiares, especialmente si un padre o un hermano fue diagnosticado con cáncer de próstata antes de los 60 años

Tener sobrepeso u obesidad

Mantener una alimentación poco saludable

open image in gallery El cáncer de próstata afecta a uno de cada ocho hombres a lo largo de su vida ( Getty )

Las personas de ascendencia africana o afrocaribeña también presentan un mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata.

¿Qué tan común es?

El cáncer de próstata es uno de los tipos de cáncer más frecuentes entre los hombres. En el Reino Unido, alrededor de 64.000 personas son diagnosticadas con esta enfermedad cada año.

Las estadísticas muestran que casi el 35 % de los nuevos casos se detectan en personas de 75 años o más, aunque el riesgo aumenta progresivamente a partir de los 50 años.

Los especialistas recuerdan que el cáncer de próstata puede afectar a cualquier persona que tenga una glándula prostática, incluidos hombres cisgénero, hombres transgénero y algunas personas no binarias.

¿Cómo se puede tratar?

El tratamiento del cáncer de próstata varía según diversos factores, sobre todo si el tumor permanece localizado en la glándula prostática o si ya se ha extendido a otras partes del cuerpo. Según el NHS, no todos los pacientes requieren tratamiento inmediato, ya que algunos casos pueden evolucionar lentamente.

Las decisiones sobre el manejo de la enfermedad suelen estar a cargo de un equipo multidisciplinario de especialistas, integrado por oncólogos, urólogos, radiólogos y personal de enfermería especializado, entre otros profesionales.

En función de cada caso, el objetivo del tratamiento puede ser curar la enfermedad o controlar su progresión y sus síntomas, con el propósito de preservar la calidad de vida del paciente y mejorar su expectativa de vida.

En algunos casos, en especial entre personas mayores o con tumores de crecimiento lento, los médicos pueden recomendar la llamada espera vigilante, que consiste en monitorear la aparición de síntomas sin iniciar tratamiento de inmediato.

Otra opción es la vigilancia activa, un seguimiento más estrecho que incluye pruebas periódicas, como resonancias magnéticas y biopsias, para controlar la evolución del cáncer y evitar tratamientos innecesarios mientras la enfermedad permanezca estable.

Cuando es necesario intervenir, las opciones pueden incluir:

Prostatectomía radical

Radioterapia

Terapia hormonal

Quimioterapia

Si el cáncer de próstata se ha propagado ampliamente, es posible que no tenga cura. Sin embargo, tratamientos como la radioterapia, la terapia hormonal y la quimioterapia pueden ayudar a ralentizar la enfermedad, aliviar síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente.

Traducción de Leticia Zampedri