Salman Rushdie testifica en el juicio por terrorismo del hombre condenado por apuñalarlo

Cuatro años después de haber sido apuñalado en el escenario de un anfiteatro, Salman Rushdie se sentó frente a su agresor condenado en una sala de audiencias el jueves y relató por segunda vez a los jurados la emboscada que estuvo a punto de matarlo.

El escritor galardonado recordó haber sentido lo que creyó que era un puñetazo debajo de la barbilla y luego sentir que la sangre le salía del cuello.

Pronto “estaba en el escenario, acostado, con un enorme charco de sangre a mi alrededor”, declaró Rushdie. “Era un lago de sangre enorme y extendido”.

Un jurado de un tribunal federal en Buffalo observó fijamente a Rushdie mientras declaraba, en un momento el escritor se quitó las gafas para mostrar su ojo derecho, ahora ciego, en el juicio por terrorismo de Hadi Matar. El acusasdo se ha declarado no culpable.

Matar ya fue declarado culpable de un cargo estatal de intento de asesinato por el ataque de 2022 en una institución cultural donde Rushdie estaba a punto de hablar sobre las amenazas contra escritores y artistas. Los fiscales federales sostienen que Matar actuaba en consonancia con una amenaza de ese tipo: el llamado de 1989 de un líder iraní a matar a Rushdie por su novela “Los versos satánicos”.

“No puedo decir cuáles eran sus ambiciones o su objetivo, pero las heridas estaban dispersas por mi cuerpo”, testificó Rushdie.

Rushdie: El cuchillo estuvo “a un milímetro de mi cerebro”

Rushdie, de 79 años, se mostró sereno y directo durante poco más de una hora en el estrado. Describió el ataque —que lo dejó ciego del ojo derecho, le dañó el hígado, le paralizó la mano izquierda durante un tiempo y lo conectó brevemente a un respirador, así como su larga recuperación y las lesiones persistentes.

“El cuchillo estuvo a un milímetro de mi cerebro”, afirmó Rushdie, cuyo agresor subió al escenario, se le acercó por detrás y luego le asestó 15 cuchilladas al autor mientras el público de la Institución Chautauqua estaba sorprendido. Espectadores y otro orador, Henry Reese, se apresuraron a ayudar a Rushdie y a inmovilizar a Matar, quien fue arrestado por agentes del orden asignados al evento. Rushdie ya había descrito el apuñalamiento y la recuperación durante el juicio anterior de Matar, en unas memorias y en entrevistas con The Associated Press y otros medios.

Mientras Rushdie declaraba, Matar, de 28 años, miraba hacia abajo en la mesa de la defensa; a veces apoyaba la mano en la barbilla o se giraba para hablar con su abogado, y solo miraba hacia el autor cuando Rushdie salía por una puerta. El escritor miró a Matar fugazmente, si es que lo miró.

El abogado defensor pregunta a Rushdie sobre la reacción adversa al libro

La defensa de Matar ha argumentado que los fiscales no pueden probar su intención o su estado mental en el momento del ataque, un elemento clave de su afirmación de que fue un acto de terrorismo motivado por lealtad al gobierno de Irán y al grupo miliciano Hezbollah, respaldado por Irán. Matar, que actualmente cumple una condena estatal de 25 años de prisión, enfrenta una posible cadena perpetua si es declarado culpable de cargos federales que incluyen participar en un acto de terrorismo transnacional.

Cuando el abogado defensor Nathaniel Barone preguntó si Rushdie creía que el acusado tenía vínculos con el terrorismo, el autor respondió: “No tenía conocimiento, pero tenía mis sospechas”.

El fallecido ayatolá Ruhollah Jomeini, de Irán, emitió la fetua de 1989, o edicto religioso, que pedía que se matara a Rushdie por “Los versos satánicos”, que incluye una secuencia onírica sobre el profeta Mahoma del islam que algunos musulmanes consideraron blasfema. La novela desató protestas, a menudo violentas, contra Rushdie, quien nació en una familia musulmana, y la fetua lo obligó a ocultarse durante años. Poco a poco reapareció después de que el gobierno iraní se distanciara de la orden en 1998, aunque la fetua nunca fue revocada oficialmente.

“Durante dos décadas o más, llevé una vida pública sin el menor indicio de problemas”, testificó Rushdie el jueves.

Barone preguntó repetidamente a Rushdie si había anticipado una reacción adversa por el libro.

“Probablemente, pero no creo que el libro esté siendo juzgado aquí. Creo que alguien más está siendo juzgado”, expresó Rushdie. A petición de Barone, el juez eliminó el comentario de la transcripción judicial.

Matar podría testificar, dice su abogado

Los fiscales sostienen que Matar se vio impulsado en parte por comentarios que el exlíder de Hezbollah, el fallecido Hassan Nasrallah, hizo sobre Rushdie y la fetua en 2006. Matar, nacido en Estados Unidos, también tiene ciudadanía libanesa, donde tiene su base Hezbollah, y la madre de Matar ha dicho que un viaje allí en 2018 lo dejó taciturno y retraído.

Matar comenzó a investigar a Rushdie en 2020 y finalmente se escribió a sí mismo: “Tenemos que matarlo lo antes posible”, dijo el fiscal federal adjunto Timothy Lynch en su declaración de apertura el miércoles. Matar presentó el asesinato como parte de lo que él consideraba una yihad, o guerra santa, señaló Lynch.

En el dormitorio de Matar en Nueva Jersey y en sus dispositivos electrónicos había fotos y otro material que mostraban su admiración por Hezbollah, y llevaba una licencia de conducir falsa con un nombre similar al de una figura de Hezbollah, indicó Lynch. El gobierno de Estados Unidos designa a Hezbollah como una organización terrorista.

El abogado de Matar ha dicho que el gobierno está pidiendo a los jurados “que unan los puntos” en un caso sin pruebas contundentes sobre lo que él estaba pensando en la fecha del ataque. En un aparente esfuerzo por examinar hasta qué punto la fetua estaba presente en la mente de alguien para el 12 de agosto de 2022, la defensa también ha preguntado a algunos testigos sobre la seguridad relativamente ligera alrededor de Rushdie ese día. Un policía estatal y un agente del sheriff fueron asignados al evento.

Matar se negó a testificar en su juicio estatal, pero podría hacerlo en el juicio federal, dijo Barone fuera del tribunal el jueves.

Rushdie nació en India, se crio en Gran Bretaña y ahora es ciudadano de Estados Unidos. Ganó el Premio Booker en 1981 por su novela “Los hijos de la medianoche”. Su obra más reciente es “La undécima hora”, un libro de cuentos y novelas cortas publicado el año pasado.

El gobierno de Irán negó su participación en el apuñalamiento de 2022, pero el entonces portavoz de su Ministerio de Relaciones Exteriores sugirió que Rushdie se buscó problemas al insultar al islam. Nasrallah, de Hezbollah, no comentó sobre el ataque.

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Peltz informó desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.