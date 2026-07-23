Estados demandan al gobierno de Trump por condiciones a fondos de desastre

Más de dos docenas de estados presentaron una demanda el jueves contra el gobierno de Trump por exigirles que cumplan condiciones relacionadas con elecciones e inmigración para poder recibir miles de millones de dólares en fondos federales destinados a desastres.

La demanda, presentada en Rhode Island y que impugna políticas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y del Departamento de Seguridad Nacional, sostiene que el gobierno está obligando a los estados a modificar sus sistemas electorales y a ayudar al Departamento de Seguridad Nacional con la aplicación de las leyes migratorias. Las condiciones también permitirían al Departamento de Seguridad Nacional cancelar subvenciones en cualquier momento y por cualquier motivo.

“Una vez más, el gobierno de Trump amenaza con poner en riesgo la seguridad pública al retener ilegalmente miles de millones en fondos críticos y, una vez más, no se saldrán con la suya", declaró el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha. "Este gobierno está usando la seguridad de los estadounidenses como colateral al intentar intimidar a los estados para que renuncien a su derecho constitucional de promulgar políticas y leyes que mejor sirvan a sus residentes”.

Los estados sostienen que imponer condiciones a fondos asignados por el Congreso viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la cláusula de gasto de la Constitución nacional. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios.

La demanda es una de decenas que han cuestionado al gobierno de Trump por su reiterado intento de presionar a estados para que acaten sus prioridades a cambio de miles de millones de dólares en financiamiento federal. La estrategia se ha aplicado a todo, desde fondos para educación, hasta subvenciones para programas contra violencia doméstica y financiamiento para carreteras.

Los tribunales una y otra vez han calificado de ilegal e inconstitucional esta estrategia. Un fallo del año pasado impidió al gobierno imponer condiciones a otros fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, y un segundo fallo este año le prohibió al gobierno quitarle fondos de Seguridad Nacional a estados que no considera afines a su agenda.

“Los estados podrían perder miles de millones de dólares en financiamiento federal y se les está obligando a renunciar a su derecho soberano de decidir cómo usar a sus propios agentes de policía, corren el riesgo de perder la confianza construida entre las fuerzas del orden locales y las comunidades inmigrantes, y tendrán que reducir, reconsiderar o cancelar proyectos de transporte en curso”, indicó el juez federal de distrito John McConnell Jr. el año pasado, cuando le impidió al secretario de Transporte Sean Duffy cortar fondos a estados que no obedezcan normas migratorias.

La demanda más reciente sostiene que el gobierno intenta aplicar algunas de esas mismas condiciones a los fondos de 2026, después de no haber logrado hacerlo con los fondos del año pasado.

Entre los requisitos impugnados en la demanda presentada el jueves figura que los estados cambien sus sistemas electorales. Deben pasar a sistemas de boletas de papel, realizar una auditoría manual de los sistemas de votación, conciliar los registros de votantes y verificar la ciudadanía de cada votante inscrito en las bases de datos electorales del estado.

Si los estados no cumplen, se arriesgan a perder al menos el 20% de sus fondos del Programa de Subvenciones del Departamento de Seguridad Nacional. Ese dinero se utiliza para financiar medidas destinadas a proteger a los ciudadanos de ciberataques y del terrorismo.

Desde su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 frente al demócrata Joe Biden, Trump ha afirmado falsamente que el voto por correo está plagado de fraude y ha iniciado una investigación federal sobre la votación de ese año, pese a repetidas auditorías e investigaciones -- incluidas algunas dirigidas por republicanos -- según las cuales no hubo fraude. Trump también ha dicho que quiere “tomar el control” de la administración electoral en zonas demócratas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.