Sube la tasa hipotecaria a 30 años en EEUU, pero sigue en mínimos

La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo en Estados Unidos subió esta semana, pero se mantiene cerca de su nivel más bajo en más de tres años.

La tasa de interés de referencia para hipotecas fijas a 30 años aumentó a 6,09% desde el 6,06% de la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promediaba 6,96%.

Los costos a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus préstamos hipotecarios, también aumentaron esta semana a 5,44% desde 5,38% la semana pasada. Hace un año, estaba en 6,16%, según Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de política de tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversores del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Por lo general, siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a diez años, que los prestamistas utilizan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios.

El modesto aumento en las tasas esta semana sigue a un salto en el rendimiento del bono del Tesoro a diez años, ya que el mercado reaccionó a las tensiones geopolíticas por las amenazas arancelarias de la administración Trump mientras presionaba por el control de Groenlandia y la turbulencia en el mercado de bonos de Japón.

El rendimiento del bono a diez años estaba en 4,27% al mediodía del jueves, frente al 4,17% de hace una semana.

El mercado de la vivienda en Estados Unidos ha retrocedido desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia. La combinación de tasas hipotecarias más altas, años de aumentos vertiginosos en los precios y una escasez crónica de viviendas a nivel nacional luego de más de una década de construcción por debajo del promedio ha dejado a muchos aspirantes a propietarios fuera del mercado. La venta de casas usadas se mantuvo estancada el año pasado en mínimos de 30 años.

La incertidumbre sobre la economía y el mercado laboral también mantiene a muchos posibles compradores al margen.

Aun así, una disminución en las tasas hipotecarias que comenzó a finales del verano pasado ayudó a impulsar la venta de viviendas usadas hacia el final del año pasado. En diciembre, las ventas aumentaron 5,1% respecto del mes anterior.

A medida que las tasas hipotecarias han disminuido, más propietarios han buscado refinanciar sus préstamos a tasas más bajas.

Las solicitudes de préstamos para refinanciamiento hipotecario aumentaron 20% la semana pasada respecto de la semana anterior y representaron casi el 62% de todas las solicitudes de préstamos hipotecarios, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Las solicitudes de préstamos para comprar una vivienda se incrementaron 5%.

Los economistas esperan que las tasas hipotecarias disminuyan aún más este año, aunque la mayoría de las previsiones recientes muestran que la tasa promedio de una hipoteca a 30 años se mantendrá por encima del 6%, aproximadamente el doble de lo que era hace seis años.

Aun así, las tasas tendrían que bajar considerablemente para que los propietarios, que compraron o refinanciaron cuando los costos hipotecarios alcanzaron su punto más bajo a principios de esta década, tomen un nuevo préstamo a una tasa mucho más alta.

Casi el 69% de las viviendas en Estados Unidos con una hipoteca pendiente tienen una tasa fija del 5% o menos, y un poco más de la mitad tienen una tasa igual o inferior al 4%, según Realtor.com.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.