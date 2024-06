Ringo Starr supera todas las adversidades y cumple su cita en México

La tercera es la vencida y tras una presentación cancelada por la pandemia y otra por padecer COVID-19, Ringo Starr y su All-Starr Band finalmente se presentaron en un concierto en la Ciudad de México.

El primer intento de Starr fue en 2020 cuando sus shows previstos para octubre de ese año se cancelaron por las restricciones impuestas durante la pandemia. Starr buscó volver al país en 2022, pero en esa ocasión tuvo que cancelar las fechas de su gira al haberse contagiado de COVID-19.

Finalmente, cumplió su promesa y se presentó en el Auditorio Nacional de la capital mexicana. Su visita anterior había sido en 2015, cuando ofreció tres conciertos en el auditorio. Para esta ocasión tenía programadas dos fechas.

Starr, de 83 años, explicó al comienzo de su recital que todos en su banda son estrellas, de ahí su nombre. Su actual alineación está conformada por Steve Lukather de Toto, Colin Hay de Men at Work, Hamish Stuart de Average White Band, Buck Johnson (en reemplazo de Edgar Winter), Warren Ham y Gregg Bissonette, quien se sincronizaba con Starr para interpretar dos baterías en múltiples canciones. En otras tantas, Starr dejó su amado instrumento de percusión para cantar al frente junto a los guitarristas.

“Buenas noches Ciudad de México, ¿están listos para divertirse, están listos para escuchar música buena? Eso es lo que hacemos aquí”, dijo Starr ataviado con un saco de estrellas al comienzo del concierto. “Todos y cada uno de ustedes van a conocer al menos una canción”, agregó con humor.

La gente le gritaba “I love you” (te amo) y Ringo contestaba “y yo te amo a ti”, pero fueron tantos los gritos que lo tomó con humor. “Sí, ya me lo dijeron 94 veces”, dijo haciéndose el serio.

El grupo aprovechó al máximo su repertorio interpretando temas como “Rosanna”, “Hold The Line” y “Africa” de Toto, la banda en la que es guitarrista Lukather; así como “Who Can It Be Now” y “Down Under” de Hay, vocalista de Men at Work.

Pero desde luego el público iba entusiasmado por las canciones The Beatles, la agrupación con la que se dio a conocer Starr, de las cuales incluyó “With A Little Help From My Friends”, “Yellow Submarine”, “I Wanna Be Your Man” y la clásica cantada por Ringo “Octopus’s Garden”.

Starr agregó también otros temas de su carrera solista como “Photograph”, “It Don’t Come Easy” y “I’m the Greatest”, que presentó como una canción compuesta por su amigo John- “Pensó que sería mejor que la cantara yo porque no me da miedo decir ‘I’m the greatest’ (soy el más grande)”, dijo antes de interpretarla.

También hubo temas de otros grupos.

“Una canción que he tocado por mucho tiempo y tocaba esta canción incluso antes de que estuviera en esa banda por la que me conocen”, dijo Starr antes de entonar “Boys”, un tema originalmente interpretado por la banda femenina The Shirelles en 1960.

El concierto terminó con la canción pacifista de Lennon y Yoko Ono “Give Peace a Chance”.

Horas antes “It Don’t Come Easy” fue una de las canciones con las que Starr hizo su prueba de sonido, para la cual se disculpó por un breve retraso por el tráfico de la ciudad y que tuvo una ligera falla eléctrica. A pesar de los pequeños contratiempos, bastaron un par de canciones, incluyendo también “Matchbox”, para que la banda veterana se declarara complacida con el sonido en menos de media hora.

All Starr Band cumple 35 años desde su formación. Se ha mantenido en activo y ha incluido integrantes e invitados como Roger Hodgson, Sheila E, Steven Tyler y Paul McCartney.

Starr, miembro por partida doble del Salón de la Fama del Rock and Roll, ha sido galardonado con nueve Grammy, un Premio de la Academia y un doctorado honorario en música de Berklee College of Music. Ha publicado ocho libros, ha sido fotógrafo de artistas como Foo Fighters y ha realizado múltiples exposiciones de su trabajo como artista visual.

Próximo a cumplir 84 años el 7 de julio, Starr suele usar la celebración de su cumpleaños para promover el amor y la paz en el mundo. Desde ahora está de festejo por su EP “Crooked Boy”, lanzado en abril de este año, el cual se suma a sus 20 álbumes de estudio en solitario y otros cuatro EPs.