11 de las actuaciones más memorables de Robert Redford y dónde verlas

Cuando eres una estrella de gran envergadura y que abarca generaciones como Robert Redford, la verdad es que cada película es notable de alguna manera. Fue enorme en su tiempo, ya sea frente a la cámara o detrás de ella. Y en su vida, muchas de sus películas trascendieron sus críticas originales para encontrar fanáticos apasionados: solo pregúntale a los millennials mayores sobre la película de hackers de 1992 "Sneakers" o a la generación de "Sex and the City" sobre "The Way We Were" ("Nuestros años felices").

Redford falleció el martes a los 89 años, dejando un arsenal de grandes papeles que hizo suyos, ya fuera interpretando a un tranquilo agente de la CIA, un estafador, un beisbolista, un marinero curtido, un periodista ambicioso o un encantador hombre blanco privilegiado y enamorado. Podrías hacer un festín solo con sus colaboraciones con Sydney Pollack, comenzando con "Jeremiah Johnson" ("La ley del talión"), un clásico que también tuvo una sorprendente segunda vida como un meme que se volvió tan popular que las generaciones más jóvenes ni siquiera se dieron cuenta de que era Redford detrás de esa barba. Su último papel fue este año, con un cameo en "Dark Winds", el programa de AMC sobre oficiales de policía navajos que él produjo.

A continuación, una lista de algunas de las actuaciones más memorables de Redford, pero no olvides las películas que dirigió también: entre ellas están las eternas "Ordinary People" ("Gente como uno"), que le valió el Oscar al mejor director, y “Quiz Show” ("Quiz Show - El dilema"), que le consiguió otra nominación.

“Barefoot in the Park” (“Descalzos en el parque”), 1967

Redford y Jane Fonda interpretan a una pareja de recién casados apasionados, pero mal emparejados cuya relación es puesta a prueba por su apartamento en Nueva York en esta comedia de Neil Simon. Al retomar el papel que había interpretado en Broadway, Redford es el contrapunto conservador y rígido al personaje más libre de ella y ambos son increíblemente hermosos y divertidos de ver. Fonda le dijo a The Guardian en 2015 que siempre estuvo "enamorada de Robert Redford". Él luego respondió que no estaba al tanto. Los dos también aparecieron juntos en "The Chase" ("La jauría humana") de 1966, "The Electric Horseman" ("El jinete eléctrico") de 1979 y "Our Souls at Night" ("Nosotros en la noche") de 2017.

“Butch Cassidy and the Sundance Kid” ("Butch Cassidy") de 1969

Redford conoció a Paul Newman en “Butch Cassidy”, la película de amigos del oeste de George Roy Hill y William Goldman sobre forajidos en fuga. Fue el comienzo de una amistad de por vida, que estuvo a punto de no suceder, ya que el estudio quería una estrella como Steve McQueen o Marlon Brando en lugar de Redford.

“No era un nombre igual al de Paul. Estaba empezando a ascender en ese momento”, le dijo a la AP en 2015. “Hubo una gran discusión que duró meses y meses. Dijeron que tenía que ser una estrella. (Newman) dijo: ‘Bueno, quiero trabajar con un actor’, porque Paul respetaba la actuación. Si no hubiera sido por Paul, no habría conseguido esa oportunidad”.

“Downhill Racer” ("Cuesta abajo") de 1969

Una película tan estilizada como convincente, Redford interpreta a un esquiador arrogante y ambicioso que busca el oro olímpico en este filme de Michael Ritchie. Roger Ebert, en su crítica, escribió que es “un retrato de un hombre tan completo y tan trágico, que ‘Downhill Racer’ se convierte en la mejor película jamás hecha sobre deportes, sin realmente tratar sobre deportes en absoluto”.

Este fue uno de los proyectos apasionados de Redford, su primer largometraje independiente que le enseñó algunas lecciones duras sobre Hollywood. “Fue cuando aprendí cómo realmente funciona la industria del cine”, le dijo Redford a la Harvard Business Review en 2002. “El estudio simplemente desechó ‘Downhill Racer’ sin pensarlo dos veces. Me rompí el corazón tratando de promocionar y distribuir esa película”.

“The Sting” (“El golpe”) de 1973

Después del éxito de “Butch Cassidy”, “The Sting”, otra película de Hill, se concretó más fácilmente. Redford y Newman interpretan a estafadores en el Chicago de 1936 que engañan al rico mafioso interpretado por Robert Shaw en este memorable golpe que ganó el Oscar a mejor película.

“Lo interesante fue el cambio de roles”, le dijo Redford a la AP. “Paul había interpretado a estos personajes icónicos, tranquilos y serenos en el pasado, y Paul no es eso. Era un tipo hablador, nervioso, que siempre se mordía las uñas. … Le encantaba divertirse y actuar”.

“The Way We Were” de 1973

Ah, Hubbell, ese hermoso y despreocupado hombre blanco privilegiado que se enamora de la Katie de caracter fuerte de Barbra Streisand. La realización de la película de Pollack, desde el punto de vista del guion, fue complicada y el escritor original Arthur Laurents nunca estuvo del todo satisfecho con el resultado. Pero este drama romántico con esa canción memorable ha perdurado a lo largo de las generaciones (incluso fue una referencia en un episodio crucial de “Sex and the City”).

“Three Days of the Condor” ("Los tres días del cóndor") de 1975

Redford se unió nuevamente a Pollack para este thriller paranoico sobre un tranquilo descifrador de códigos de la CIA que regresa del almuerzo solo para descubrir que sus compañeros de trabajo han sido asesinados. La película lo envía a la fuga de los jefes involucrados en esta vasta conspiración y de un asesino interpretado por Max von Sydow.

“All the President’s Men” ("Todos los hombres del presidente") de 1976

Para Redford, la historia de esta película era más interesante que el proyecto en sí. Comenzó a obsesionarse con la saga de Watergate durante una gira en tren para “The Candidate”, también una gran y profética película de Redford, cuando escuchó a algunos periodistas chismorreando sobre el allanamiento en la sede del Comité Nacional Demócrata y se fascinó con los periodistas que cubrían la historia, Bob Woodward y Carl Bernstein.

“Quería saber quiénes eran estos tipos, quiénes crearon todo este disturbio”, le dijo Redford a la AP. “Pensé, ‘Vaya, un tipo era judío, otro era WASP ((blanco, anglosajón y protestante). Un tipo era republicano, el otro era liberal. Un tipo era un buen escritor, el otro no era muy bueno. No se caían bien, pero tenían que trabajar juntos. Ahora, esa es una dinámica interesante que me encantaría conocer’”.

“The Natural” (“El mejor”) de 1984

Esta es una de esas películas que quizás no sea la favorita de muchos críticos, pero su impacto cultural casi lo compensa. Redford interpretó al jugador de béisbol Roy Hobbs en la adaptación de Barry Levinson de la novela de Bernard Malamud sobre un talento emergente cuya carrera se descarrila después de recibir un disparo, pero que tiene otra oportunidad de grandeza 16 años después.

“Out of Africa” (“África mía”) de 1985

Este romance histórico de una belleza impresionante (también dirigido por Pollack) encuentra a Meryl Streep, como la expatriada danesa Karen Blixen, incapaz de resistir los encantos del cazador Denys Finch Hatton, un inglés sin acento (Pollack pensó que sería una distracción para el público). No recibió las mejores críticas, pero ganó el Oscar a mejor película.

“All Is Lost” ("Todo está perdido”) de 2013

J.C. Chandor dirigió a Redford en esta angustiosa historia de supervivencia, en la que un marinero veterano en un viaje en solitario por el Océano Índico intenta sobrevivir después de que su yate es golpeado por un contenedor de carga flotante. Hecha con solo 9 millones de dólares, es sencilla y a la vez muy emocionante. “Es una experiencia cinematográfica pura”, le dijo Redford a The Hollywood Reporter. “Y eso fue muy atractivo para mí en este punto de mi vida: poder volver a mis raíces como actor, ser lo suficientemente interesante como para que el público viaje contigo y casi sea parte de lo que sientes y piensas”. Es probable que sea una peculiaridad de la recopilación moderna de reseñas cinematográficas, pero también es su puntuación más alta en Rotten Tomatoes.

“The Old Man & The Gun” ("Un caballero y su revólver") de 2018

Esta joya independiente del cineasta David Lowery, sobre un fugitivo de San Quentin de 70 años que emprende una serie de robos a bancos, fue un poco un canto del cisne para Redford, quien tenía 82 años cuando se estrenó. Su personaje, Forrest Tucker, es el tipo de ladrón que dejaba a sus víctimas desarmadas, o como explica un cajero de banco a la policía: “Era un caballero”. Es una de esas películas que es casi reconfortante de ver, un testamento tranquilizador de su atractivo perdurable. El carisma disminuye con la edad, y Redford fue la prueba.