Reseña: En "Toy Story 5", llega el apocalipsis (digital) para los juguetes

Las películas de “Toy Story”, como “Star Wars” y aquellos partidos que Michael Jordan jugó con los Washington Wizards, plantean un problema de canon.

Las tres primeras películas son una trilogía casi perfecta: una serie que abarcó una infancia, desde los juegos en el dormitorio hasta la universidad, desde el encanto hasta la pérdida. El alcance no parecía épico. Las películas rara vez se alejaban mucho más que de la pizzería de la vuelta de la esquina o de Al’s Toy Barn. Sin embargo, esas tres primeras cintas, tan afinadas con las punzadas tanto de la niñez como de la paternidad, parecían extenderse hasta el infinito y más allá.

Pero, por supuesto, la pulcritud narrativa no es un principio perdurable en la custodia moderna de las franquicias de Hollywood. Nueve años después de “Toy Story 3” —un final tan impecable como el tiro en suspensión de casi despedida de Jordan en 1998— llegó “Toy Story 4”. Recaudó mil millones de dólares, sin esfuerzo, y dinamitó el arco artístico de “Toy Story”. Cuanto menos se diga de “Lightyear”, sin duda el capítulo de los Washington Wizards de “Toy Story”, mejor.

Aun así, por mucho que mi corazón amargado quisiera rechazar “Toy Story 4”, tuve que conceder que era bastante buena. Solo puedo hacer tanta grandilocuencia moral frente a Tony Hale como un tenedor y Key y Peele como peluches.

Y “Toy Story 4” también tenía un punto razonable. Si la trilogía original sugería que la historia termina cuando el niño llega a la adultez, la cuarta película trata de Woody, el padre con el nido vacío. El vaquero de Tom Hanks y la Bo Peep de Annie Potts descubren que la vida continúa después de Andy. Bien podrían haberse mudado a Florida.

Esta es mi manera, algo rebuscada, de decir que “Toy Story 5” es, también, un crimen contra la humanidad y, también, bastante buena. Puede quedarse corta frente a las tres primeras y probablemente se ubique como la quinta mejor de estas películas. Pero “Toy Story” tiene el listón muy alto y la calidad y la reflexión que desde hace tiempo distinguen a Pixar están muy presentes aquí, en la cinta dirigida y coescrita por Andrew Stanton, un veterano de Pixar que se remonta hasta “Toy Story” de 1995.

Hay algunas cosas básicas que juegan a favor de la más reciente película de “Toy Story”. Esta pone a Jessie, la vaquera de Joan Cusack, más al centro, y ella siempre ha sido divertidísima. La adorable Bonnie (con la voz de Scarlett Spears) es una mejora respecto de Andy. (Lo siento, Andy).

Pero, sobre todo, como la publicidad de la película de “juguetes vs. tecnología” ha dejado abundantemente claro, “Toy Story 5” se sostiene sobre un conflicto extremadamente reconocible tanto para niños como para padres.

En “Toy Story 5”, las tabletas llegan con un aire tan ominoso como el de las armas en “2001: Odisea del espacio”. Los padres de Bonnie, temiendo que su hija se quede fuera, ceden y le compran una Lilypad (“Lily”, con la voz de Greta Lee). Cuando Bonnie lleva a Lily a una pijamada, los juguetes, asomándose por una ventana del sótano, se horrorizan al verlos “simplemente sentados ahí”. Se encienden las alarmas.

“¡La era de los juguetes se acabó!”, chilla un juguete desolado que está cerca. Más tarde, el dinosaurio Rex (Wallace Shawn) exclama: “¡Extinción! ¡Otra vez no!”.

En el mundo de “Toy Story”, como en el nuestro, el inicio del “tiempo de pantalla” es un acontecimiento legítimamente cataclísmico. Ha sido, por supuesto, una parte central de otras películas animadas recientes. (“The Mitchells vs. the Machines” y “Ron’s Gone Wrong” están entre las muchas que vienen a la mente.)

Pero abordar el tema significa algo más en una película de “Toy Story”, y no solo porque Pixar fue el pionero de la animación digital en el Área de la Bahía. Estas películas han hecho tanto por capturar la infancia que casi parecen formar parte de la de todos nosotros. Y dado lo profundamente que las pantallas se han insertado en la experiencia de crecer, la trama de cambio de paradigma le da a “Toy Story 5” algo que la mayoría de las secuelas no puede afirmar: una razón de ser.

Lily es una amenaza no solo para los juguetes, sino también para Bonnie, de 8 años. Pronto deja de jugar con sus juguetes y se vuelve adicta al dispositivo. Vivimos esto como una especie de tragedia no solo porque empuja a Bonnie aún más hacia la soledad, sino porque lo hace para encajar. Como una plaga, ninguno de los otros niños juega con juguetes tampoco.

Que los humanos nunca sorprendan a los juguetes en movimiento siempre ha sido un chiste seguro en las películas de “Toy Story”. Pero esta vez hay una escena verdaderamente inquietante. Cuando la aventura se intensifica y un pequeño grupo de juguetes toma un atajo a través de una casa, pasan inadvertidos porque todos dentro tienen la cabeza hundida en las pantallas.

También hay un padre en una llamada de Zoom en “Toy Story 5” y algo parecido al ciberacoso, en versión de niños pequeños. Las consecuencias de la experiencia de Bonnie con Lilypad envían a Jessie y a Bullseye (Tiro al Blanco) a la granja donde alguna vez vivió Emily, la primera niña de Jessie. Ahora allí hay una creativa niña de 9 años que monta a caballo llamada Blaze (Mykal-Michelle Harris).

No es difícil ver la respuesta a la condena existencial de los juguetes: una cita para jugar. Lograr que Bonnie y Blaze se reúnan se convierte en una misión de rescate para Jessie, sus compañeros de siempre (incluido un Woody de visita) y un pequeño grupo de los propios juguetes extraviados de Blaze. Entre ellos hay una banda de dispositivos de primera generación que funcionan con pilas AA, como un entrenador para ir al baño (Conan O’Brien), una cámara (Shelby Rabara) y un hipopótamo con GPS (Craig Robinson).

La acción que sigue, que incluye una flota de Buzz Lightyear (Tim Allen) en modo demostración, es, como era de esperar, deliciosa, aunque no sea (otra vez la voz esnob) material de “Toy Story” de primer nivel. Pero lo más convincente de cómo se resuelve todo esto son unas cuantas secciones de dibujos con estilo de crayón que animan momentos de juego puro, infantil. Estas escenas, producto de la imaginación de Bonnie o Blaze, son como maravillosas súplicas a los niños, o a cualquiera, para que se diviertan por su cuenta.

Las películas de “Toy Story” tratan sobre crecer, y quizá eso signifique darse cuenta de que la trilogía original no era una colina en la que valiera la pena morir. Después de todo, todos sabemos que la verdadera colina en la que vale la pena morir es que la mejor película de Pixar es “Ratatouille”.

“Toy Story 5”, un estreno de Walt Disney Co., tiene una clasificación PG (que sugiere cierta orientación de los padres) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por algunos elementos temáticos y humor grosero. Duración: 102 minutos. Tres estrellas de cuatro.