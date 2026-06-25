Reseña: El sexo está en el menú en la comedia "The Invite" de Olivia Wilde

El suflé es la cena, pero hay mucho más sobre la mesa en la deliciosamente entretenida comedia de cámara de Olivia Wilde, “The Invite” ("La invitación"), sobre una pareja cuyo matrimonio está al borde del colapso e invita a sus vecinos del piso de arriba a una reunión improvisada.

Una reunión así es, por supuesto, un recurso clásico tanto del teatro como de la pantalla. Más rápido de lo que puedo decir “¿Quién le teme a Virginia Woolf?”, probablemente se pueda prever parte de hacia dónde va “The Invite”: una bandeja de pullas, insinuaciones y catarsis marital, todo servido en un plato ordenado de una sola locación.

Pero aunque a veces se sienta el mecanismo funcionando en “The Invite”, está lo bastante astutamente sincopada y lo bastante bien interpretada como para convertirla en un giro moderno y bienvenido de la comedia de modales de salón. A diferencia de la cena que se sirve en la película, eso sí, está horneada casi a la perfección.

Esta es la tercera película de Wilde como directora y, por su aparente dominio del material, es la mejor. Empezó con buen pie con la comedia de preparatoria “Booksmart” ("La noche de las nerds"). Pero su ambiciosa continuación, “Don’t Worry Darling” ("No te preocupes cariño"), fue una decepción torpe y pasada de cocción. Puede que la comedia sea más su terreno. Además, es la brillante actuación cómica de Wilde la que distingue a “The Invite”.

En los primeros momentos de la película, Joe (Seth Rogen) y su esposa, Angela (Wilde), regresan a su apartamento en San Francisco por caminos muy distintos. Joe, profesor asociado en un conservatorio de música más bien mediocre, se arrastra por las colinas de la ciudad en una bicicleta plegable, mientras Angela, con estilo, elige flores y comida en el mercado.

Cuando Joe se desploma en el apartamento, casi de inmediato están a punto de saltarse a la yugular. No ayuda que Joe se quede atónito al enterarse de que su hija de 12 años está en una pijamada y que los vecinos vienen a cenar. Angela, claramente desesperada por impresionarlos, no solo ha preparado una comida, sino que compró un atuendo nuevo y una alfombra para la sala. La mujer, dice con reverencia, “tiene, algo como, presencia”.

El único interés de Joe en ver a sus vecinos, en gran medida desconocidos para ellos, es presentar una queja por ruido. Su sexo ruidoso a horas de la madrugada ha vuelto loco a Joe. Angela, sin embargo, se niega a que él diga algo que interrumpa lo que ella considera “orgasmos espectaculares”.

Los dos se están gritando justo cuando suena el timbre, así que Pína (Penélope Cruz) y Hawk (Edward Norton) se dan cuenta de inmediato de que están entrando en una atmósfera cargada. Hawk la abraza. “Nos encanta un ambiente contencioso”, comenta.

A “The Invite” también, y la combinación de parejas casi completamente opuestas da pie a algunos intercambios de lucimiento. El guion, de Rashida Jones y Will McCormack, está basado en la película de 2020 del director español Cesc Gay “Sentimental”, que ya ha sido ampliamente adaptada y traducida.

La pareja del piso de arriba está diseñada para resultar deliberadamente difícil de creer. Hawk, por si el nombre no bastara, es bombero. Pína es, bueno, Penélope Cruz y, de manera muy glamorosa, efectivamente tiene “presencia”. Es psicoterapeuta y sexóloga, y tanto ella como Hawk hablan con una armonía de gente en contacto consigo misma.

Pero aunque las diferencias entre las parejas generan choques divertidos, el conflicto que más vale la pena seguir está en el rostro de Angela. Es una bola de ansiedad, esforzándose por ocultar su vergüenza mientras deja ver constantemente su anhelo por lo que Hawk y Pína tienen. En una obra para cuatro en la que cada intérprete destaca a su manera, Wilde ofrece un tour de force neurótico. Solo la presteza con la que despacha un suflé completamente quemado a la basura, justo cuando todo se descarrila, es una belleza.

También lo es el diálogo rítmico del guion de Jones y McCormack, que a cada paso mezcla temas profundamente personales como la perimenopausia y la regularidad sexual con asuntos como el color de la pintura y la música de Sade. “The Invite” probablemente funcionaría mejor si Wilde confiara un poco más en la cadencia del diálogo, pero las cuerdas insistentes de la partitura de Dev Hynes al menos sirven como reflejo del estado tenso de Angela.

El título de la película no se refiere a la cena, sino a una propuesta hecha a mitad de la noche. El ruido de arriba, confiesan Pína y Hawk, proviene de sus fiestas sexuales. Angela y Joe sienten curiosidad de inmediato, y no se muestran en absoluto despectivos cuando Pína y Hawk les preguntan si les interesaría un cuarteto.

Hasta dónde están dispuestos a llegar Angela y Joe, y la película de Wilde, es mejor no decirlo. Pero baste señalar que, aunque el sexo es un tema bastante literal en “The Invite”, también es un símbolo. Joe y Angela llevan años atrapados en el tipo de estasis en el que terminan muchas parejas. Nada lo expresa más que el hecho de que Joe, quien hace muchos años tuvo un éxito de un solo tema titulado “One Girl”, ya ni siquiera toca un piano.

Wilde, que adoptó su apellido de Oscar Wilde, hace un guiño al escritor irlandés en la cita inicial de la película: “Uno siempre debería estar enamorado. Esa es la razón por la que uno nunca debería casarse”. Pero “The Invite” está lejos de ser una película contra la monogamia. Trata de permitirse cambiar y de abrirse a nuevas experiencias, no necesariamente de hacer un cuarteto.

Un punto sorprendentemente alto de “The Invite” es que esta idea la expresa con mayor elocuencia el Hawk de Norton. Su personaje podría convertirse con facilidad en un remate, pero el talento singular de Norton para mezclar lo engreído con lo dulce convierte un monólogo inesperadamente tierno en algo también genuinamente perspicaz. “The Invite” puede parecer atrevida, pero en lo que realmente tiene que decir sobre las relaciones, no es tan salvaje.

“The Invite”, un estreno de A24, clasificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por material sexual, lenguaje y consumo de drogas. Duración: 107 minutos. Tres estrellas y media de cuatro.