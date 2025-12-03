Republicano Matt Van Epps gana elección especial por escaño de Tennessee en Cámara de Representantes

El republicano Matt Van Epps ganó el martes una elección especial en Tennessee para un escaño en la Cámara de Representantes federal, manteniendo el control de su partido en el distrito con la ayuda del presidente Donald Trump.

Van Epps, un veterano militar y excomisionado de servicios generales del estado de Nashville, derrotó a la representante estatal demócrata Aftyn Behn para representar al 7mo distrito legislativo.

En un mensaje de victoria, Van Epps afirmó que estará "totalmente comprometido" con Trump en el Congreso.

"Alejarse de Trump es como se pierde. Acercarse a Trump es como se gana", expresó. "Nuestra victoria fue impulsada por un movimiento de habitantes de Tennessee que están listos para el cambio. Estamos agradecidos con el presidente por su apoyo inquebrantable que trazó este movimiento y nos catapultó a la victoria".

Trump felicitó a Van Epps, diciendo en una publicación en redes sociales que fue "otra gran noche para el Partido Republicano".

Los demócratas dijeron estar orgullosos de su desempeño en la contienda.

"Los resultados de esta noche dejan claro: Ninguna reelección de un republicano en la Cámara de Representantes debería considerarse segura el próximo noviembre", manifestó CJ Warnke, director de Comunicaciones del House Majority PAC.

Con alrededor de 95% de los votos contabilizados, Van Epps llevaba la ventaja por menos de 10 puntos porcentuales. El anterior republicano que ocupó el escaño ganó por 21 puntos porcentuales el año pasado.

Los demócratas ganaron recientemente por amplios márgenes en Nueva Jersey, Virginia y otros lugares, y esperaban que un fuerte desempeño en Tennessee pudiera dar más impulso al partido antes de las elecciones de mitad de periodo del próximo noviembre.

"El impulso ha estado de nuestro lado", dijo Behn a MS NOW el martes por la noche. "Estamos superando en lugares donde necesitamos estar, y perdiendo menos en otros lugares".

