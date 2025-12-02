AP Fotos: Los fotógrafos de AP capturan la agitación de 2025 en EEUU

En medio de la agitación en Estados Unidos en 2025, los fotógrafos de The Associated Press captaron imágenes de dolor y esperanza, celebración y desesperación, y fugaces momentos de asombro.

Nos llevaron al interior de los incendios forestales que devastaron Los Ángeles y arrasaron un histórico pueblo de la Fiebre del Oro de California, y hallaron un destello de alegría en forma de una solitaria furgoneta azul entre las cenizas.

Los fotógrafos de la AP documentaron el poder de un imponente muro de polvo que avanzaba por Arizona y las impresionantes vistas dentro de una tormenta primaveral en las llanuras de Oklahoma. Encontraron la belleza de un manantial de agua dulce en Florida amenazado por el cambio climático y de una gaviota volando sobre las ruinas de la prisión en la famosa Isla de Alcatraz en San Francisco.

Sus fotografías nos pusieron en el corazón del debate nacional sobre la inmigración: en los tribunales donde las familias luchaban por mantenerse unidas y en las calles y autopistas de la ciudad donde los manifestantes se enfrentaban cara a cara con la policía provista de equipo antidisturbios.

Las imágenes de efectivos militares desplegados en Washington mostraron cómo se transformaba la vida en los vecindarios en la capital del país.

Los fotógrafos de la AP expusieron la angustia causada por las inundaciones catastróficas que arrasaran campamentos y provocaron la muerte de más de 130 personas en Texas, y el dolor tras la colisión de un avión de pasajeros y un helicóptero militar que dejó 67 muertos en el río Potomac.

Fueron testigos de un año de cambio y agitación política: desde la toma de posesión del presidente Donald Trump hasta la muerte del expresidente Jimmy Carter, el asesinato del activista conservador Charlie Kirk y la elección del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Edición de fotos de Stephanie Mullen.

