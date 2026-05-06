Reporte: Disminuyen incidentes antisemitas en EEUU debido a medidas en universidades

La cantidad de incidentes antisemitas en Estados Unidos disminuyó de forma pronunciada en 2025 debido en parte a la reducción drástica en campus universitarios, reportó la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés).

La ADL contabilizó 1.694 incidentes antisemitas en campus universitarios de Estados Unidos en 2024, después de que se multiplicaran las protestas estudiantiles propalestinas y antisionistas, en gran medida a causa de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Esa cifra cayó un 66% en 2025, hasta 583, a medida que muchas universidades y centros de educación superior —bajo presión del gobierno del presidente Donald Trump— tomaron medidas para frenar ese tipo de protestas.

Con la caída de los incidentes en los campus como un factor importante, la auditoría anual más reciente de la ADL —publicada el miércoles— señala que en 2025 hubo 6.274 incidentes en total de agresiones, acoso y vandalismo antisemitas. Eso representa una disminución del 33% frente al récord de 9.354 incidentes contabilizados en 2024.

Los estados con más incidentes antisemitas en 2025 fueron Nueva York (1.160), California (817) y Nueva Jersey (687), según la organización.

La metodología de la ADL para contabilizar estos incidentes ha avivado un debate intenso y divisivo sobre hasta qué punto las críticas vehementes a las políticas israelíes y al sionismo deben considerarse antisemitas. Algunos críticos sostienen que los criterios de la ADL son demasiado amplios.

Los incidentes de 2025 incluyeron tres muertes y un número récord de agresiones

Pese a la disminución del total de incidentes, el director nacional de la ADL, Jonathan Greenblatt, afirmó que 2025 “fue uno de los años más violentos para los judíos estadounidenses”, con un récord de 203 incidentes de agresión física contabilizados.

“Cifras que nos habrían sorprendido hace cinco años ahora son nuestro piso”, manifestó Greenblatt. “Se está asesinando a personas por antisemitismo en suelo estadounidense, y miles más están amenazadas”.

Greenblatt se refería a las dos personas judías asesinadas en un tiroteo el 21 de mayo fuera del Capital Jewish Museum en Washington y a la mujer judía de 82 años que murió por las heridas sufridas en un ataque con bomba incendiaria el 1 de junio durante un acto en Boulder, Colorado, destinado a crear conciencia sobre los rehenes israelíes retenidos en Gaza.

Universidades bajo escrutinio

En el informe de la ADL para 2024, los incidentes antisemitas relacionados con Israel o el sionismo representaron el 58% del total, lo que marcó la primera vez desde que comenzó la auditoría anual en 1979 que más de la mitad de los incidentes encajaron en esta categoría. El cambio surgió de la oposición generalizada a la intensa operación militar de Israel en Gaza, lanzada después de que milicianos encabezados por Hamás atacaran el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

En 2025, el 45% de todos los incidentes antisemitas estuvieron relacionados con Israel o el sionismo. La ADL indicó que las manifestaciones antiisraelíes con “retórica antiisraelí extrema que cruzó la línea hacia el antisemitismo” disminuyeron de manera significativa: un 67% en general y un 83% en campus universitarios.

A partir de 2024, la ADL lanzó un boletín de calificaciones sobre antisemitismo en campus, asignando notas que reflejan su evaluación de cómo las universidades abordan el odio y si adoptan políticas recomendadas por la ADL. En un intento por aumentar la presión sobre las universidades, la agrupación presentó varias demandas y —en cooperación con otras dos organizaciones judías— alcanzó un acuerdo en una queja contra Pomona College.

“Celebramos cualquier disminución de incidentes antisemitas en campus universitarios o en otros entornos. Es indiscutiblemente algo bueno, y esperamos que esto sea solo el comienzo de una tendencia a la baja”, le dijo Greenblatt a The Associated Press por correo electrónico.

“Sin embargo, permítanme ser muy claro: este no es un momento para el alivio ni la complacencia. Sí, la ADL registró una caída del 66% de incidentes antisemitas en campus universitarios en 2025. Pero este es el contexto crítico: los incidentes en campus en 2025 siguen siendo casi cuatro veces más altos que en 2021”.

En su nuevo informe, la ADL afirma que es “cuidadosa de no confundir la crítica general a Israel o el activismo antiisraelí con el antisemitismo”. Pero hay zonas grises. Por ejemplo, la ADL sostiene que la denigración del sionismo —el movimiento para establecer y proteger un Estado judío en Israel— es una forma de antisemitismo, aunque algunos judíos están entre los críticos del sionismo y de la propia ADL.

El enfoque de la ADL “surge de su preocupación genuina de que el antisionismo es una amenaza real para la seguridad y la protección de los judíos estadounidenses”, señaló el experto en antisemitismo Aryeh Tuchman. “Hay muchas personas que no estarían de acuerdo con eso. ... Es importante que haya espacio para múltiples enfoques”.

Tuchman dirigió anteriormente el Centro sobre Extremismo de la ADL, el grupo detrás de la auditoría anual, y ahora es director del Nexus Center for Antisemitism en el Nexus Project, un grupo de vigilancia que promueve una definición de antisemitismo más matizada que la que utiliza la ADL.

En respuesta a la presión sobre las universidades por parte de la ADL y del gobierno de Trump, el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés) lanzó una “Campaña contra la Hostilidad en las Universidades”, destinada a garantizar que estudiantes, docentes y personal propalestinos disfruten de libertad de expresión y libertad académica, y no sean sancionados por sus puntos de vista.

Las instituciones calificadas como “más hostiles” en el informe más reciente de CAIR fueron la Universidad de Columbia, la City University of New York y la Universidad de Michigan.

Aumentan las preocupaciones por el antisemitismo en Gran Bretaña y Australia

El nuevo informe de la ADL aparece en medio de una creciente preocupación por el antisemitismo en otras partes del mundo.

En Gran Bretaña, el primer ministro Keir Starmer afirmó que se necesitan medidas más duras contra personas que corean ciertas frases en protestas propalestinas, mientras crecían las preocupaciones tras el apuñalamiento de dos hombres judíos en Londres.

Los apuñalamientos fueron los más recientes en una cadena de incidentes, incluidos ataques incendiarios contra sinagogas y otros sitios judíos en Londres. El jefe policial británico dijo que los judíos en el país enfrentan la mayor amenaza de su historia y culpó a las redes sociales de hacer que el antisemitismo sea más común.

— En Australia, una comisión que examina el antisemitismo tras una masacre en una celebración de Janucá escuchó esta semana a judíos que dijeron que el odio los ha dejado temerosos y vulnerables. Quince personas murieron cuando dos hombres armados abrieron fuego durante la celebración en Bondi Beach en diciembre. La Comisión afirma que ha habido un fuerte aumento de incidentes antisemitas en todo el país desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre de 2023.

— Según un estudio reciente de la Universidad de Tel Aviv, el total de 20 muertes en Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos convirtió a 2025 en el año más mortífero para los ataques antisemitas desde 1994. Fue entonces cuando el atentado con bomba contra un centro comunitario judío en Argentina mató a 85 personas.

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La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.