Studio Ghibli gana el Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

El estudio de animación japonés Studio Ghibli fue reconocido el miércoles con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades “por haber transformado excepcionalmente la creatividad en conocimiento y comunicación”, dijo el jurado.

Fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki, el icónico estudio ha hecho de su estilo tradicional —con dibujos hechos a mano, pinturas acrílicas y acuarelas— su sello distintivo, presente en “historias universales llenas de sensibilidad y de valores humanistas: la empatía, la tolerancia y la amistad, así como el respeto por las personas y la naturaleza”, indicó el jurado.

En su filmografía destacan la oscarizada “Hayao Miyazki: Sen to Chihiro no kamikakushi” (“El viaje de Chihiro”, 2001), en la que se describe el viaje simbólico de una niña a un mundo fantástico y su tránsito de la infancia a la edad adulta; “Mononoke-hime” (“La princesa Mononoke”, 1997), que le dio reconocimiento internacional al estudio, y éxitos previos como “Tonari no Totoro” (“Mi vecino Totoro”, 1988) y “Porco Rosso” (1992).

“Sus películas trascienden generaciones y fronteras, y son un referente para los desafíos de la sociedad globalizada y la protección del medio ambiente”, explicó el jurado en su acta. “El cine de Studio Ghibli ensalza la belleza de lo cotidiano y convierte en parte esencial de sus narraciones los instantes de silencio y contemplación”.

Studio Ghibli sucede al filósofo y ensayista alemán Byung-Chul Han, tras imponerse a las 48 candidaturas de 20 nacionalidades que aspiraban al reconocimiento.

La semana pasada, la fundación que concede los premios anunció que la compositora y artista visual estadounidense Patti Smith recibirá el galardón en la categoría de Artes. En las próximas semanas se fallarán los de Letras, Ciencias Sociales, Deportes o Concordia, entre otros. El reconocimiento incluye un premio de 50.000 euros.

Los galardones se entregarán a finales de octubre en una ceremonia en Oviedo, en el norte de España, presidida por la familia real española.