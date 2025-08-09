Rebeldes de M23 apoyados por Ruanda mataron al menos 80 civiles en las últimas semanas, según Congo

Rebeldes respaldados por Ruanda mataron al menos a 80 personas en el este de República Democrática de Congo en las últimas semanas, dijeron las autoridades congoleñas, a pesar del proceso de paz encabezado por Qatar que busca poner fin al conflicto.

En un comunicado el viernes por la noche, el ejército declaró que "condena enérgicamente una serie de asesinatos masivos de civiles por parte de la coalición RDF/M23-AFC" en Kivu del Sur, incluyendo 80 personas el 4 de agosto en el pueblo de Nyaborongo y seis civiles, entre los que había dos menores, el 24 de julio en el poblado de Lumbishi.

"Además de esta criminalidad excesiva, el M23/AFC está involucrado en el reclutamiento forzado de jóvenes, incluidos menores, para unirse a su organización ilegal", agregó la nota.

La violencia continuada podría amenazar los esfuerzos liderados por Qatar para que República Democrática de Congo y los rebeldes firmen un acuerdo de paz permanente antes del 18 de agosto. Una de las condiciones del pacto es que proteja a la población civil y el regreso seguro de millones de personas desplazadas por el conflicto.

El M23 no realizó comentarios por el momento.

A principios de mes, el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, dijo que el M23 mató a 319 personas durante el último mes en una parte diferente de la región y describió el saldo como uno de los mayores que se han documentado en este tipo de ataques desde la reaparición de los rebeldes en 2022.

Citando testimonios de primera mano, Türk manifestó en un comunicado que los rebeldes, respaldados por miembros de la Fuerza de Defensa de Ruanda, atacaron cuatro aldeas en el territorio de Rutshuru, en la provincia de Kivu del Norte, entre el 9 y el 21 de julio.

El M23 negó las acusaciones y calificó el comunicado de la ONU de “no verificado y políticamente motivado”.

“Estas acusaciones constituyen una manipulación flagrante de los hechos, una violación de los principios básicos de imparcialidad y un grave ataque a la credibilidad de las instituciones de la ONU”, dijo Lawrence Kanyuka, portavoz de la Alianza del Río Congo, una organización que incluye al M23. “Hacemos un llamado a la apertura de una investigación independiente y esperamos que las organizaciones que publicaron este informe puedan participar en ella”.

A principios de año, el M23 tomó dos ciudades clave en el este del país, en una importante escalada con la ayuda de las vecinas fuerzas ruandesas. Congo lleva mucho tiempo devastado por un letal conflicto en el este, una zona rica en minerales, con más de 100 grupos armados activos.

Las dos partes firmaron el 19 de julio una declaración de principios en Qatar para poner fin a los combates y comprometerse a un acuerdo de paz integral que incluiría la restauración de las autoridades estatales en ciudades clave del este controladas por los insurgentes.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.