¿Qué es Diwali, el Festival Hindú de las Luces, y cómo se celebra?

Diwali es el festival más importante del año en India, en particular para los hindúes, y se conmemora ampliamente con oraciones, reuniones familiares y el encendido de fuegos artificiales.

Más de 1.000 millones de personas de distintas religiones lo celebran en el país más poblado del mundo y en su diáspora.

El nombre Diwali proviene de “Deepavali”, que significa “hilera de luces”. Quienes lo celebran colocan hileras de lámparas tradicionales de barro con aceite fuera de sus hogares para simbolizar la victoria de la luz sobre la oscuridad y del conocimiento sobre la ignorancia.

El festival sigue el calendario lunar hindú y suele caer a finales de octubre o principios de noviembre. Este año, Diwali cae el 8 de noviembre.

La victoria de la luz sobre la oscuridad

Aunque Diwali es un importante festival religioso para los hindúes, también lo observan sijs, jainistas y budistas. El origen varía según la región, pero todas el tema es el mismo: la victoria del bien sobre el mal.

En el sur de India, Diwali celebra la victoria del dios Krishna sobre el demonio Naraka, de quien se dice que encarceló a mujeres y atormentó a sus súbditos. En el norte de India, honra el regreso triunfal del dios Rama, su esposa Sita y su hermano Lakshmana, tras 14 años de exilio en el bosque.

Luces, fuegos artificiales y banquetes

Las tradiciones varían según región, pero por lo general incluyen luces, fuegos artificiales, banquetes, ropa nueva y oraciones.

En el sur de India, muchas personas se bañan temprano por la mañana con aceite tibio para simbolizar el baño en el sagrado río Ganges como purificación física y espiritual. En el norte, el culto se centra en la diosa Lakshmi, que simboliza la riqueza y la prosperidad.

El juego es una tradición popular, que refleja la creencia de que quienes apuestan la noche de Diwali prosperarán durante todo el año. Muchas personas compran oro en Dhanteras, el primer día del festival, convencidas de que les traerá buena suerte.

Otras tradiciones incluyen hacer estallar petardos e intercambiar dulces y regalos con amigos y familiares. Las celebraciones también incluyen rangoli —patrones geométricos y florales dibujados en el suelo con polvos de colores—.

Tradiciones de otras religiones

Los jainistas observan Diwali como el día en que el señor Mahavira, el último de sus grandes maestros, alcanzó el nirvana, o la liberación del ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento.

Los sijs celebran Bandi Chhor Divas, que coincide con Diwali, para conmemorar la liberación del gurú Hargobind del encarcelamiento bajo el emperador mogol Jahangir.

Algunos budistas conmemoran el día como el aniversario de la conversión del emperador Ashoka al budismo en el siglo III a. C.

Celebraciones en toda Norteamérica en 2026

Disney World, en Florida, realizó varios días de festividades antes del feriado, con más de 500 bailarines. Diwali en Times Square celebró su 11º año en la ciudad de Nueva York con artistas internacionales, bazares culturales y una cuenta regresiva en la Ball Drop Tower.

Otros eventos comunitarios en toda Norteamérica incluyen una en el malecón frente al mar en Jersey City, un crucero conmemorativo en el río Hudson en Nueva York, una festividad en San Francisco y una en Vancouver, Canadá.

El año pasado, California se convirtió en el tercer estado de Estados Unidos en convertir Diwali en un feriado estatal oficial.

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La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.