Primer grupo de nigerianos regresa a casa tras protestas contra la inmigración en Sudáfrica

Un primer grupo de nigerianos regresó a casa desde Sudáfrica el jueves como parte de la repatriación ordenada por el gobierno tras violentas protestas contra la inmigración.

Un total de 262 pasajeros y tres funcionarios iban a bordo del vuelo con destino a Lagos, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria. El ministerio había dicho anteriormente que más de 1.000 nigerianos se han registrado para el regreso voluntario.

Las autoridades en Sudáfrica declararon que los repatriados se encontraban en el país ilegalmente, contradiciendo a los funcionarios nigerianos que afirmaban que huían de ataques xenófobos.

Los funcionarios nigerianos no respondieron a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Nigeria es la nación africana más reciente en organizar vuelos de regreso a casa desde Sudáfrica. Desde abril, una serie de protestas contra la inmigración ha provocado ataques contra algunos extranjeros. Las protestas reflejan las tensiones entre los trabajadores extranjeros y los residentes locales que afirman que los extranjeros les están quitando sus empleos. Funcionarios sudafricanos han condenado las protestas por considerarlas actos xenófobos.

La ministra nigeriana de Exteriores, Bianca Odumegwu-Ojukwu, señaló que el presidente ordenó la “evacuación de ciudadanos nigerianos en peligro que consideran que sus vidas están en riesgo por permanecer en Sudáfrica”.

“El precio de su paz y la seguridad de sus hijos vale cualquier sacrificio que tengan que hacer, o cualquier bien que tengan que dejar atrás al huir de una zona de conflicto o de un entorno infestado de odio”, dijo la ministra en un mensaje a quienes regresaban.

La evacuación de Nigeria sigue la repatriación de unos 1.000 nacionales desde Sudáfrica por parte de Ghana. La mayoría de los ghaneses, según Sudáfrica, no tenían documentación.

Liberia también ha expresado preocupación por la seguridad de sus ciudadanos en Sudáfrica. Los medios locales han citado al presidente Joseph Boakai diciendo que el gobierno tomará cualquier medida necesaria, incluida la facilitación de regresos similares a Liberia.

Sudáfrica dice que los nigerianos repatriados enfrentan una prohibición de entrada de cinco años

Según el Departamento de Asuntos Internos de Sudáfrica, 586 nigerianos fueron procesados para su repatriación después de que se determinó que no tenían documentación. Dijo que el próximo grupo tiene previsto salir el lunes.

El ministro de Asuntos Internos, Leon Schreiber, señaló que la Alta Comisión de Nigeria les expidió documentos de viaje de emergencia.

Agregó, además, que fueron declarados “personas indeseables” y se les prohibió volver a entrar a Sudáfrica durante cinco años. “Los extranjeros deben asegurarse de que su estatus migratorio se mantenga en cumplimiento con las leyes de inmigración sudafricanas en todo momento y regularizar su estancia”, dijo.

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El corresponsal Mogomotsi Magome contribuyó a esta nota desde Johannesburgo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.