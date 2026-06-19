Desalojan o rescatan a unos 300 niños y maestros tras incendio en escuela en Tokio

Una escuela primaria del centro de Tokio registró un incendio el viernes, pero sus cerca de 300 alumnos y maestros fueron evacuados o rescatados, informaron las autoridades.

El Departamento de Bomberos de Tokio indicó que el fuego en la Escuela Primaria Takinogawa No. 3 se originó cerca de una sala de música en el último piso del edificio de cuatro plantas a última hora de la mañana del viernes.

Los bomberos rescataron a un maestro y a varios escolares del interior del edificio, con lesiones que no ponían en peligro sus vidas, señaló el departamento.

Imágenes de televisión mostraron humo negro saliendo por las ventanas del cuarto piso, mientras los bomberos combatían el incendio. Hasta el lugar se desplazaron decenas de camiones de bomberos.

Las demás personas que estaban en el interior del inmueble cuando se inició el incendio lo abandonaron por su cuenta y se marcharon a un parque cercano, apuntaron las autoridades.

La causa del fuego estaba siendo investigada.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.