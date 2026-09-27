Presidente de Serbia renuncia para postularse a primer ministro en elecciones anticipadas

El presidente populista de Serbia, Aleksandar Vucic, renunció al cargo el domingo para postularse a primer ministro en las elecciones parlamentarias anticipadas.

El segundo mandato presidencial de Vucic habría terminado en mayo del próximo año. La Constitución serbia le prohíbe buscar un tercer mandato.

Vucic manifestó que renunciaba para liderar a su partido de derecha, el Partido Progresista Serbio, en la votación del 25 de octubre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.