Presidente argentino anuncia otros dos cambios en su gabinete y ratifica rumbo de gestión

El presidente argentino Javier Milei anunció el sábado dos nuevos cambios en su Gabinete, con el reemplazo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del titular de Defensa, Luis Petri, ambos electos legisladores en los últimos comicios.

Del mismo modo que otras anunciadas en las últimas semanas, estas modificaciones marcan una ratificación del rumbo del gobierno ultraderechista, que obtuvo un importante espaldarazo en las urnas el pasado 26 de octubre.

Bullrich resultó ganadora como candidata a senadora nacional por el oficialismo en Buenos Aires, en tanto Petri se impuso en las urnas como primer postulante a diputado en la provincia de Mendoza, uno de los principales distritos del país y ubicado en la región oeste.

De acuerdo con lo anunciado oficialmente el sábado, el lugar de Bullrich será ocupado a partir del 10 de diciembre por su actual número dos en esa cartera, Alejandra Monteoliva.

En tanto, el actual jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Presti, asumirá como nuevo ministro de Defensa argentino.

“Ambas designaciones implican una continuidad del rumbo que dichos ministerios emprendieron el 10 de diciembre de 2023, con Patricia Bullrich y Luis Petri a la cabeza y su impronta se mantendrá por el resto de esta gestión”, señaló la Presidencia en un comunicado difundido el sábado.

El primer movimiento post electoral en el gabinete de Milei se dio el pasado 1 de noviembre, cuando renunció a su cargo el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reemplazado luego por quien fuera el vocero presidencial, Manuel Adorni.

A ese cambio le sucedió el nombramiento como ministro del Interior de Diego Santilli, ganador de las elecciones a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo venció al peronismo, fuerza que gobierna el distrito.

Antes de las cruciales elecciones legislativas de medio término, el presidente libertario había anticipado que, tras el paso por las urnas y de cara a una segunda etapa de su gestión, haría cambios en su gabinete.