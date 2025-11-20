Sudáfrica dice que EEUU cambió de opinión y ahora sí quiere participar en cumbre del G20

Estados Unidos ha tenido un "cambio de opinión" y quiere participar en la cumbre del Grupo de los 20 en Sudáfrica, revirtiendo su boicot, informó el jueves el presidente sudafricano.

El mandatario Cyril Ramaphosa dijo que el país anfitrión había recibido comunicación de Estados Unidos "a última hora" y ahora estaba trabajando en la logística para acomodar a los funcionarios norteamericanos.

El presidente estadounidense Donald Trump había anunciado que su administración boicotearía la reunión de dos días en Johannesburgo que comienza el sábado porque, según Trump, Sudáfrica reprime a la minoría blanca.

Ramaphosa, quien hablaba después de una reunión con altos funcionarios de la Unión Europea en Johannesburgo, declaró que las comunicaciones de Estados Unidos se habían recibido mientras él estaba en esa reunión.

"Estados Unidos es miembro del G20, son un miembro original del G20, por lo que tienen derecho a estar aquí", dijo Ramaphosa a los periodistas. "Y lo único que falta es resolver los detalles prácticos... para que puedan participar".

Ramaphosa expresó esperanzas de el asiento de Estados Unidos esté ocupado cuando se inaugure la cumbre, pero no dio indicaciones de quién podría representar al gobierno de Washington.

Trump había dicho que el vicepresidente JD Vance representaría a Estados Unidos antes de anunciar el boicot.

Ramaphosa, más temprano el jueves, había dicho que la reunión emitiría una declaración conjunta a pesar del boicot estadounidense, pese a la presión de Washington para no emitirla. Dijo que Estados Unidos había enviado comunicación diplomática a Sudáfrica aconsejando que "no se adoptara ninguna declaración" en la cumbre porque Estados Unidos no estaba allí y, por lo tanto, no habría consenso.

En cambio, Estados Unidos quiere una declaración atenuada solo de Sudáfrica para cerrar la cumbre, que es la culminación de más de 120 reuniones que la economía más avanzada de África ha acogido desde que asumió la presidencia rotativa del G20 este año.

Trump ha criticado repetidamente a Sudáfrica desde que regresó al cargo. Mantuvo una reunión tensa con Ramaphosa en la Casa Blanca en mayo, cuando confrontó al líder sudafricano con afirmaciones infundadas de violencia generalizada contra los afrikáneres en Sudáfrica.

El mandatario norteamericano ha repetido sus afirmaciones de que el gobierno sudafricano está llevando a cabo políticas racistas anti-blancas contra la minoría blanca afrikáner.

Estados Unidos asumirá la presidencia rotativa del G20 de Sudáfrica y Ramaphosa ha dicho anteriormente que tendrá que pasarla a la "silla vacía" de Trump en Johannesburgo, aunque dijo que hablaría con Trump después de la cumbre.

El G20 es un bloque compuesto por 19 naciones, incluidas las más ricas, pero también las principales economías en desarrollo. La Unión Europea y la Unión Africana también son miembros.

Sudáfrica, que es la primera nación africana en tener la presidencia rotativa, espera utilizar su cumbre para avanzar en temas que afectan especialmente a los países pobres. Eso incluye mitigar el impacto del cambio climático y los desastres relacionados con el clima, aliviar las cargas de deuda para los países en desarrollo y enfrentar la desigualdad de riqueza global.

Estados Unidos ha ridiculizado anteriormente las prioridades de Sudáfrica para el grupo, con el secretario de Estado Marco Rubio ausentándose de una reunión de ministros de relaciones exteriores en febrero y desestimando las prioridades de Sudáfrica como centradas en la diversidad, la equidad y la inclusión y el cambio climático.

Rubio dijo que no desperdiciaría el dinero de los contribuyentes estadounidenses en esa agenda.

Otros líderes también están saltándose la cumbre del G20, incluidos Xi Jinping de China, Vladímir Putin de Rusia y Javier Milei de Argentina, pero han enviado delegaciones para representarlos.

"El único país que no está en la sala es Estados Unidos y, por supuesto, es su elección no estar en la sala", declaró Xolisa Mabhongo, embajador sudafricano ante el G20, a la emisora nacional SABC esta semana.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.