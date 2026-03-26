Policía de Kenia exhuma al menos 33 cuerpos de fosa común

Las autoridades exhumaron el jueves al menos 33 cuerpos de una fosa común en el oeste de Kernia, al parecer trasladados desde la morgue de un hospital.

Detectives de homicidios exhumaron los restos de ocho adultos y 25 niños, así como partes de cuerpos desmembrados empaquetadas en sacos de arpillera, de una fosa común en un cementerio propiedad de una iglesia en la localidad de Kericho, según las autoridades.

“Pudimos establecer que estos eran cuerpos trasladados del Hospital del Distrito de Nyamira a un cementerio privado en Kericho”, declaró Mohamed Amin, jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales.

Amin dijo a periodistas que los detectives quieren averiguar si los cuerpos fueron desechados legalmente tras ser retirados de una morgue.

Según la ley keniana, los hospitales y las morgues están obligados a disponer de los cuerpos que no sean reclamados durante más de 14 días. El proceso requiere autorización mediante una orden judicial.

Patólogos del gobierno realizaron autopsias el jueves para determinar la causa de la muerte. No se han revelado las identidades de los cuerpos.

Al menos dos personas han sido arrestadas.

Medios locales informaron que personas no identificadas llevaron los cuerpos desde otro lugar en un vehículo perteneciente al gobierno y los enterraron apresuradamente. Se dice que algunos de los sepultureros alertaron a la policía.

“Necesitamos que las autoridades realicen una investigación exhaustiva”, manifestó el residente Brian Kibunja.

Otro vecino, Samuel Moso, expresó que las autoridades deberían “revelar si el gobierno estuvo involucrado o si un grupo diferente de personas estuvo detrás del entierro masivo”.

Este es el tercer incidente importante de una fosa común en Kenia en los últimos tres años.

La policía descubrió en 2023 cientos de cuerpos enterrados en un bosque en la región costera keniana de Kilifi. Los cuerpos fueron exhumados de fosas comunes vinculadas a un líder religioso que mató de hambre a sus seguidores.

Las autoridades recuperaron en 2024 nueve cuerpos de un vertedero en Nairobi, la capital.

El hallazgo más reciente coincide con una creciente preocupación entre algunos kenianos por abusos presuntamente perpetrados por la policía.

Missing Voices, un grupo de derechos humanos, ha documentado 125 ejecuciones extrajudiciales y seis desapariciones forzadas durante el último año en Kenia. La cifra de ejecuciones extrajudiciales reportadas fue de 104 el año anterior.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.