Hombre muere tras montar montaña rusa en nuevo parque Epic Universe de Florida

Un hombre murió en una montaña rusa en un parque de diversiones en Florida, informaron autoridades el jueves.

El hombre, de unos 30 años, fue encontrado inconsciente después de montarse en la montaña rusa en Epic Universe el miércoles, indicó la policía del condado Orange. Fue llevado a un hospital, donde fue declarado muerto.

La montaña rusa involucrada es Stardust Racers, añadió la policía en un comunicado a The Associated Press.

La montaña rusa es descrita en el sitio web del parque como "una impresionante montaña rusa de doble lanzamiento que alcanza velocidades increíbles de hasta 62 mph (100 km/h)".

"Estamos devastados por este trágico evento y extendemos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos del huésped", declaró un portavoz de Universal Orlando Resorts en un comunicado. "Estamos cooperando plenamente con el Condado de Orange y la investigación en curso. La atracción permanece cerrada".

No se dieron a conocer más detalles de inmediato el jueves por la mañana.

Universal abrió el parque en mayo. Tiene cinco secciones temáticas y un hotel de 500 habitaciones.

Es el primer parque temático tradicional importante que se abre en Florida desde 1999, cuando se inauguró Universal Islands of Adventure, aunque Universal abrió un parque acuático temático en Orlando, Volcano Bay, en 2017.

La adición de Epic Universe elevó el número total de parques en el complejo de Florida a cuatro, incluyendo Universal Studios.

Los parques temáticos más grandes de Florida están exentos de las inspecciones de seguridad estatales, a diferencia de los lugares y ferias más pequeños. En cambio, los parques temáticos más grandes como Walt Disney World y Universal realizan sus propias inspecciones y tienen sus propios protocolos, pero deben informar al estado sobre cualquier lesión o muerte.

En el segundo trimestre de este año, hubo una docena de informes de Disney World, Universal y SeaWorld Orlando. Variaron desde una mujer de 78 años que quedó inconsciente en un carrusel apto para niños en SeaWorld hasta una mujer de 87 años con una condición preexistente que perdió el conocimiento después de subir a la atracción Dinosaur en el Animal Kingdom de Disney.

Desde que Epic Universe abrió en mayo, ha habido tres informes. En mayo, un hombre de 63 años con una condición preexistente experimentó mareos y "un estado alterado de conciencia" y una mujer de 47 años con una condición preexistente tuvo una "perturbación visual" y entumecimiento después de subir a la montaña rusa Stardust Racers, en días separados. Un hombre de 32 años experimentó dolores en el pecho después de subir a la atracción Hiccup’s Wing Gliders, según el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.