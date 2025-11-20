EEUU dice que sanciones a petroleras rusas están surtiendo efecto

La administración de Trump afirmó que está observando señales de que sus sanciones a los principales productores de petróleo rusos están afectando el motor económico que ha permitido a Moscú continuar financiando su guerra en Ucrania.

Los precios del petróleo ruso han caído en picada mientras los principales compradores indios y chinos se movieron para cumplir con las sanciones antes de la fecha límite del viernes para que las empresas y los bancos reduzcan sus negocios con los gigantes petroleros rusos Rosneft y Lukoil, dijo un alto funcionario del Departamento del Tesoro a los periodistas en una llamada informativa. El funcionario habló bajo condición de anonimato para describir conversaciones privadas entre el departamento y compradores extranjeros.

El funcionario indicó que los compradores han manifestado que planean cancelar, pausar o buscar formas de salir de sus compras anticipadas de petróleo ruso debido a las sanciones anunciadas en octubre.

Estados Unidos está promoviendo las sanciones mientras el enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, intenta avanzar en un plan destinado a poner fin a la guerra. El plan exige concesiones importantes del liderazgo de Ucrania en cuanto a territorio y armamento, pero no estaba claro de inmediato qué concesiones, si es que hay alguna, se han pedido a Rusia.

Las sanciones tenían la intención de forzar al presidente ruso Vladímir Putin a la mesa de negociaciones y poner fin a la guerra que comenzó cuando Rusia invadió en febrero de 2022. Funcionarios de Estados Unidos señalaron el jueves que el precio de grados del petróleo ruso ahora se venden a mínimos de varios años, citando datos disponibles públicamente.

Los funcionarios también dijeron que han visto un contacto significativo de gobiernos extranjeros y del sector privado en busca de orientación sobre cómo cortar mejor sus lazos con Rosneft y Lukoil.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y legisladores bipartidistas habían presionado durante meses a Trump para imponer sanciones más severas a la industria petrolera de Rusia.

Los esfuerzos de Trump para poner fin a la guerra no han logrado ganar tracción. El presidente republicano ha expresado frustración con la negativa de Putin a ceder en sus condiciones para un acuerdo después de que Ucrania ofreciera un alto el fuego y conversaciones de paz directas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.