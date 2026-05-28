El cáncer de tiroides afecta a una pequeña glándula ubicada en la base del cuello, delante de la tráquea, encargada de producir hormonas esenciales para regular el metabolismo del cuerpo.

Entre esas hormonas se encuentran la triyodotironina y la tiroxina, fundamentales para controlar la forma en que el organismo utiliza y almacena energía. Cuando sus niveles se alteran, distintas funciones corporales pueden comenzar a ralentizarse de forma progresiva y afectar incluso a órganos internos.

La Fundación Británica de la Tiroides señala que, aunque este tipo de cáncer sigue siendo poco frecuente, su incidencia aumentó en los últimos años. Sin embargo, también destaca que el pronóstico suele ser favorable. “Cualquier diagnóstico de cáncer resulta alarmante, pero el cáncer de tiroides tiene tasas de curación muy altas y la mayoría de los pacientes logra llevar una vida plena y normal”, explica la organización.

El tema volvió a cobrar relevancia después de que distintos informes revelaran que a la exfiscal general Pam Bondi le diagnosticaron cáncer de tiroides poco después de que Donald Trump la apartara del Departamento de Justicia el mes pasado. Según publicó Axios, Bondi ya recibió tratamiento y actualmente se recupera. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó esa información a The Independent.

Esta enfermedad aparece con mayor frecuencia entre personas de 30 a 60 años y afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Según el Servicio Nacional de Salud británico (NHS), ellas tienen entre dos y tres veces más probabilidades de desarrollar la enfermedad que los hombres.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de tiroides?

Entre los síntomas más frecuentes del cáncer de tiroides se encuentran:

Un bulto o hinchazón indolora en el cuello (aunque solo uno de cada 20 bultos de este tipo resulta canceroso)

Ganglios linfáticos inflamados en el cuello

Ronquera repentina que no mejora después de varias semanas

Dolor de garganta persistente Dificultad o molestias al tragar

Si una persona presenta alguno de estos síntomas, se recomienda consultar con un médico para evaluar si se trata de signos relacionados con el cáncer de tiroides o con otra afección menos grave.

Tras una revisión física del cuello, los especialistas pueden solicitar análisis de sangre para comprobar si la glándula tiroides funciona correctamente. Si existen motivos de preocupación, suelen derivar al paciente a un especialista para realizar estudios complementarios.

¿Qué causa el cáncer de tiroides?

Según el Servicio Nacional de Salud británico (NHS), el cáncer de tiroides aparece cuando se producen cambios en el ADN de las células tiroideas, lo que provoca un crecimiento descontrolado y la formación de un tumor.

Aunque no existe una causa única claramente identificada, algunos factores pueden aumentar el riesgo:

Antecedentes de enfermedades tiroideas, como hipertiroidismo, hipotiroidismo o inflamación de la glándula

Historial familiar de cáncer de tiroides

Exposición a radiación durante la infancia

Obesidad

Enfermedades hereditarias o poco frecuentes, como la poliposis adenomatosa familiar o la acromegalia.

¿Cómo se trata?

El tratamiento suele incluir una o varias de estas opciones:

Cirugía para extirpar las células cancerosas

Terapia con yodo radiactivo

Radioterapia externa

Quimioterapia.

Después del tratamiento, los pacientes suelen realizar controles periódicos para verificar que la enfermedad no reaparezca.

Traducción de Leticia Zampedri