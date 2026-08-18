Orquesta Sinfónica Nacional estará en 6 sedes del área de Washington por cierre del Centro Kennedy

Tras verse obligada a salir del Centro Kennedy después de que aliados del presidente Donald Trump aprobaran un proyecto de reconstrucción, la Orquesta Sinfónica Nacional dividirá su temporada 2026-27 entre seis sedes en Washington y los suburbios de la capital.

La orquesta hizo su demorado anuncio de la temporada 2026-27 el martes, 5 semanas y media antes de su concierto inaugural el 26 de septiembre y cinco meses después de la publicación de su programación 2025-26.

El Centro Kennedy, nombrado por el Congreso en honor al presidente John F. Kennedy, fue tomado en 2025 por una junta de leales a Trump que añadió su nombre al complejo; tras esto, un juez federal ordenó retirarlo. La junta indicó la semana pasada que pretende cerrar el complejo para una renovación de dos años y añadir el nombre de Trump a la fachada del edificio para que diga: "El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump".

Las ventas de entradas de la Orquesta Sinfónica Nacional cayeron del 72% de la capacidad en 2024 al 58% en 2025 y al 41% la temporada pasada, informó The Washington Post. La orquesta no confirmó las cifras.

“Que actuemos y estemos de algún modo desconectados del Centro Kennedy probablemente convencerá a parte del público que se mantuvo alejado del centro para que vuelva a nuestros conciertos, y no solo eso, incluso para aumentar el número de asistentes. Al menos esa es mi esperanza”, dijo el director musical Gianandrea Noseda en una entrevista con The Associated Press.

Noseda fue el único funcionario de la orquesta que habló oficialmente sobre el anuncio de la temporada. El nombre de Trump se incluyó dos veces en el comunicado conjunto de la orquesta y el Centro Kennedy, que citó su “dirección estratégica” como presidente del centro y su “visión para una institución revitalizada”.

Al iniciar su décima temporada como director musical, Noseda tiene contrato hasta la temporada del centenario de la Orquesta Sinfónica Nacional 2030-31.

Las entradas saldrán a la venta el 28 de agosto, lo que deja poco tiempo para empezar a reconstruir el público.

Hay 64 conciertos clásicos programados de la orquesta en la próxima temporada, incluidos 56 en el área de Washington y ocho en una gira por Estados Unidos del 20 al 30 de abril. El total coincide con 2025-26, cuando hubo 62 en la Sala de Conciertos del Centro Kennedy y dos en gira.

La próxima temporada incluirá 24 conciertos en el Auditorio Lisner de George Washington en la capital (con capacidad para 1.350 asistentes), 13 en el Music Center at Strathmore en North Bethesda, Maryland, (1.925), nueve en el Rachel M. Schlesinger Concert Hall and Arts Center del Northern Virginia Community College en Alexandria (900), ocho en el Center for the Arts de George Mason en Fairfax, Virginia, (1.850), y dos en cada uno del Clarice Smith Performing Arts Center de la Universidad de Maryland en College Park (1.050) y el Lincoln Theatre de D.C. (1.150).

“Aumentaremos la capacidad de la orquesta para adaptarse muy rápidamente a la acústica. Me gustaría pensar en este año de la Orquesta Sinfónica Nacional como una orquesta regional de gira", dijo Noseda. "Así que estaremos de gira y llevaremos y acercaremos la música a donde está la gente, en lugar de invitarlos a donde actuamos”.

La capacidad de las sedes estará por debajo de la de la Sala de Conciertos del Centro Kennedy, que tenía hasta 2.465 asientos disponibles.

La orquesta aún tiene previsto ensayar en el Centro Kennedy durante la reconstrucción y mantener allí su oficina y su biblioteca musical.

Noseda dirigirá 20 conciertos en cinco de las sedes durante sus 10 semanas en el área de Washington, comenzando con una gala el 26 de septiembre en Strathmore, y también encabezará las presentaciones de la gira. Señaló que solo se cambiaron dos de sus programas respecto de sus planes originales, sustituyendo la Sinfonía No. 5 de Franz Schubert por la obertura “Guillermo Tell” de Gioachino Rossini y una composición de Ottorino Respighi por otra, ambas modificaciones para tener en cuenta un escenario más pequeño que podía acomodar a menos músicos.

Cinco funciones festivas de “El Mesías”, de George Frideric Handel, son los únicos conciertos que requieren un coro.

“Sinceramente, habría preferido no tener que pasar por esto, pero la situación es la que es y tenemos que ser proactivos”, agregó Noseda.