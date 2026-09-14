Oprah Winfrey quiere que alcances tu momento "AHA" en Sphere

Oprah Winfrey estaba sola en el foro Sphere e intentaba comprender lo que había presenciado tras la actuación de la noche inaugural de U2 en 2023. Cautivada por el evento multisensorial, la Reina de Todos los Medios tuvo una idea: ¿podría usar las revolucionarias capacidades 4D del recinto con forma de esfera para ayudar a otros a alcanzar su máximo potencial?

“Podrías usar esta tecnología como una experiencia visual e inmersiva para permitir que la gente profundice en sí misma y se vaya con una sensación de asombro y maravilla sobre lo que significa estar vivo", dijo a The Associated Press Winfrey, la magnate de medios cuyo imperio se construyó en gran medida al inspirar a los espectadores de “The Oprah Winfrey Show”. "Sé que hay más, y ese ‘más’ realmente podría ayudar a las personas a verse de manera diferente. Tiene el potencial de ser una experiencia increíble de maravilla fantástica”.

Ese pensamiento inicial se convirtió en “Oprah Winfrey's AHA”, que se realizará del 2 al 4 de abril en Sphere, el recinto de última generación de Las Vegas que costó 2.300 millones de dólares y que ha albergado actuaciones de The Backstreet Boys, Phish, Eagles y No Doubt, además de una popular experiencia cinematográfica de “The Wizard of Oz” ("El Mago de Oz").

El evento en vivo, de dos horas, contará con Winfrey, invitados especiales y presentaciones, entre ellas las del múltiple ganador del Grammy Jacob Collier, el poeta y autor Ocean Vuong, la música Ajeet y el cantante de góspel Wintley Phipps. Entre los colaboradores estelares que están creando la experiencia con Winfrey figuran el compositor Max Richter, nominado al Oscar; los músicos Jason White y Jon Hopkins, nominados al Grammy; el dramaturgo Tarell Alvin McCraney, ganador de la beca MacArthur para “genios”, y Es Devlin, la diseñadora escénica de las giras mundiales “Formation” y “Renaissance” de Beyoncé. Las entradas saldrán a la venta para el público general el 25 de septiembre.

Han pasado 15 años desde que Winfrey terminó su icónico programa de entrevistas, que la semana pasada celebró el 40º aniversario de su llegada a la televisión nacional en Estados Unidos. Se ha mantenido ocupada con su pódcast, sus funciones como directora ejecutiva de la cadena de televisión OWN que lleva su nombre, y diversas giras y eventos en vivo. A los 72 años, cuando muchos abrazan la jubilación, Winfrey no está lista para bajar el ritmo por completo.

“Pensé en sentarme detrás de la reja y cortar rosas”, bromeó Winfrey. “La verdad es que me queda otra década fuerte. Siento la urgencia del tiempo, y siento que tengo algo que decir… y usar a todos estos colaboradores para ayudarme a decirlo de una manera más contundente y fenomenal e inmersiva es mi aporte para esta década que queda”.

Aunque ya no saluda a millones de televidentes a diario, la influencia de Winfrey sigue siendo enorme. Su club de lectura se mantiene como una aspiración para autores, los productos que aparecen en su lista de “Favorite Things” pueden cambiar la fortuna de una empresa, y los políticos todavía buscan su apoyo.

“Creo que se me ha dado esta oportunidad porque, ya sabes, sé cómo usarla, sé qué hacer con ella. Pero sigo haciéndome esta pregunta: ¿por qué se me ha dado? Me doy cuenta de que es una oportunidad tan grande que no se supone que la dé por sentado", dijo la filántropa, que aún escribe todos los días en un diario lleno de anotaciones de gratitud sobre todo lo que ha logrado. Espera que los asistentes a “AHA” también se sientan inspirados a aprovechar sus propias oportunidades.

“Maya Angelou dice: ‘Bebé, puedo ver por qué estás donde estás porque has sido obediente al llamado’”, dijo Winfrey al recordar conversaciones con la poeta y gigante literaria. “Ese es mi mensaje para todos: todos tienen el llamado. Si eres obediente al llamado, si te entregas al llamado, serás guiado a un terreno más alto de lo que siquiera imaginaste”.

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