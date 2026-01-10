Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

Ciudades y pueblos de todo Estados Unidos convocaron protestas en contra de la aplicación de la ley de inmigración para el sábado, después de que un agente federal disparó y mató a una mujer en Minneapolis y otro hiriera de bala a otras dos personas en Portland, Oregón.

Las movilizaciones se producen mientras el Departamento de Seguridad Nacional sigue adelante en las Ciudades Gemelas con lo que califica como su mayor operación de control migratorio hasta la fecha. El gobierno del presidente, Donald Trump, señaló que los dos tiroteos fueron actos de defensa propia contra conductores que emplearon sus vehículos "como armas" para atacar a los agentes.

Indivisible, una organización social creada para resistir a la administración Trump, dijo que había cientos de protestas programadas en Texas, Kansas, Nuevo México, Ohio, Florida y otros estados. Muchas fueron denominadas “ICE Out for Good” ("ICE fuera para siempre") utilizando el acrónimo, en inglés, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Indivisible y sus secciones locales organizaron protestas en los 50 estados el año pasado.

En Minneapolis, una coalición de grupos por los derechos de los migrantes convocó una manifestación en Powderhorn Park, un gran espacio verde próximo al lugar donde Renee Good, de 37 años, fue baleada en un vecindario residencial el miércoles. La concentración y la marcha celebrarán la vida de Good y pedirán el “final del terror letal en nuestras calles”, agregaron.

Las protestas celebradas hasta el momento en el vecindario han sido pacíficas, en contraste con la violencia registrada en Minneapolis tras el asesinato de George Floyd en 2020 a manos de la policía. El jueves y el viernes se registraron algunos enfrentamientos cerca del aeropuerto entre grupos más pequeños de manifestantes y agentes que custodiaban el edificio federal utilizado como base para la campaña migratoria en las Ciudades Gemelas.

La Casa Blanca ha enviado a miles de agentes federales a Minnesota en el marco de una nueva y amplia ofensiva vinculada en parte a acusaciones de fraude que involucran a residentes somalíes. Más de 2.000 oficiales participaban en el operativo.

Algunos fueron trasladados allí tras su abrupta retirada de Luisiana, donde formaban parte de otra operación que comenzó el mes pasado y se esperaba que durara hasta febrero.

