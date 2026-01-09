Surge disputa en EEUU sobre quién representará al expresidente venezolano Nicolás Maduro en la corte

Días después de la lectura de cargos contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro en una corte de Nueva York, ha surgido una disputa sobre quién tiene el derecho de representarlo.

El abogado defensor Barry Pollack, quien estuvo con Maduro en la corte, acusó al abogado Bruce Fein de intentar unirse al caso sin autorización. Fein, quien fue subsecretario de Justicia durante la presidencia de Ronald Reagan, dijo que un juez le pidió el viernes que permitiera a Maduro resolver la disputa.

Fein le dijo al juez federal de Manhattan Alvin K. Hellerstein que "individuos situados de manera creíble" entre los allegados o la familia de Maduro habían buscado su asistencia para ayudarlo a navegar lo que el abogado llamó las "circunstancias extraordinarias, sorprendentes y traicioneras" de su captura y proceso criminal.

Fein dijo en una carta al juez que no había tenido contacto telefónico, por video u otro contacto directo con Maduro, quien está detenido en una cárcel federal en Brooklyn. Pero afirmó que Maduro "había expresado un deseo" de contar con su "asistencia en este asunto".

La disputa salió a la luz el jueves cuando Pollack pidió a Hellerstein que rescindiera su aprobación para que Fein se uniera al equipo de abogados de Maduro. Pollack dijo que Fein no era el abogado de Maduro y que no había autorizado a Fein a presentar documentos que dijeran lo contrario al juez.

Pollack fue el único abogado que representó a Maduro el lunes, cuando el depuesto presidente de Venezuela y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes de los cargos que alegan que trabajó con cárteles de drogas para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Dos días antes, el ejército de Estados Unidos sacó a Maduro y Flores de su casa en Caracas.

En una declaración escrita a Hellerstein, Pollack dijo que intentó contactar a Fein por teléfono y correo electrónico para preguntarle con qué base buscaba presentar su aparición en nombre de Maduro y qué autorización tenía para hacerlo.

"No ha respondido", dijo Pollack.

Pollack indicó que habló con Maduro por teléfono el jueves y confirmó que Maduro "no conoce al señor Fein y no se ha comunicado con el señor Fein, mucho menos lo ha contratado, autorizado para presentarse o de alguna otra manera actuar como representante del señor Maduro".

Pollack dijo que Maduro lo autorizó a pedir a Hellerstein que modificara el expediente judicial para que ya no mostrara a Fein como representante de Maduro.

Fein, en su respuesta el viernes, le dijo al juez que no disputa ni cuestiona la exactitud de las afirmaciones de Pollack. En cambio, sugirió que Hellerstein interrogara a Maduro en privado para "determinar definitivamente los deseos de representación del presidente Maduro", incluyendo si desea ser representado por Pollack, Fein o ambos.

"Maduro fue aprehendido bajo circunstancias extraordinarias, sorprendentes y traicioneras, incluyendo la privación de libertad, restricciones de custodia en las comunicaciones e inmersión inmediata en un proceso penal extranjero en una lengua extranjera, lleno de potencial para malentendidos o errores de comunicación", escribió Fein.

