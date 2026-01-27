"One Battle After Another" lidera las nominaciones a los premios BAFTA de cine británico

El thriller de acción con carga política de Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another" ("Una Batalla Tras Otra"), lidera la carrera por los Premios de la Academia Británica de Cine, asegurando 14 nominaciones el martes, incluidas menciones para cinco de sus actores.

La épica vampírica impregnada de blues de Ryan Coogler, "Sinners" ("Pecadores"), le sigue de cerca con 13 nominaciones, mientras que la tragedia familiar shakesperiana de Chloé Zhao, "Hamnet", y la odisea de ping-pong de Josh Safdie, "Marty Supreme" ("Marty Supremo"), tienen 11 cada una.

Los nominados a mejor película son "One Battle After Another", "Hamnet", "Marty Supreme", "Sinners" y el drama familiar noruego "Sentimental Value" ("Valor Sentimental").

Los contendientes a mejor actor principal son Robert Aramayo por interpretar a un hombre con síndrome de Tourette en el drama biográfico “I Swear”, Timothée Chalamet por "Marty Supreme", Leonardo DiCaprio por "One Battle After Another", Ethan Hawke por “Blue Moon” ("Luna Azul"), Michael B. Jordan por "Sinners" y Jesse Plemons por "Bugonia".

La carrera por la mejor actriz principal enfrenta a la favorita Jessie Buckley por "Hamnet" contra Rose Byrne por “If I Had Legs I’d Kick You” ("Si pudiera, te daría una patada"), Kate Hudson por “Song Sung Blue”, Chase Infiniti por "One Battle After Another", Renate Reinsve por "Sentimental Value" y Emma Stone por "Bugonia".

Los actores de "One Battle After Another" Teyana Taylor, Benicio del Toro y Sean Penn están todos nominados por actuaciones de reparto.

The Associated Press fue reconocida en la categoría de mejor documental con una nominación por el desgarrador retrato de la guerra en Ucrania de Mstyslav Chernov, “2000 Meters to Andriivka”, coproducido por AP y PBS Frontline.

Los ganadores se anunciarán en una ceremonia el 22 de febrero en Londres, presentada por el actor Alan Cumming. Los premios del Reino Unido, oficialmente llamados los Premios de Cine EE BAFTA, a menudo proporcionan pistas sobre quién triunfará en los Premios de la Academia de Hollywood, que se celebran este año el 15 de marzo.

Este año, de manera inusual, las nominaciones al Oscar se anunciaron primero, y "Sinners" aseguró un récord de 16 nominaciones, seguido por 13 para "One Battle After Another".

La academia británica ha reconocido a varios intérpretes pasados por alto por los Oscar, incluidos los nominados a actor de reparto Paul Mescal por "Hamnet" y Odessa A’zion por "Marty Supreme".

Los BAFTA también tienen un acento distintivamente británico, con una categoría separada de mejor película británica. Sus diez nominados incluyen “The Ballad of Wallis Island”, “Pillion”, “I Swear” y “Bridget Jones: Mad About the Boy”.

La mayoría de los ganadores de los BAFTA son elegidos por 8.500 miembros de la academia del Reino Unido de profesionales de la industria, con uno, el Premio Estrella Emergente, seleccionado por votación pública de una lista corta de nominados. Los contendientes a estrella emergente de este año son Infiniti, Aramayo, la estrella de "Sinners" Miles Caton y los actores británicos Archie Madekwe y Posy Sterling.

Al igual que otros grandes premios de cine, la academia de cine de Gran Bretaña ha introducido cambios en los últimos años para aumentar la diversidad. En 2020, ninguna mujer fue nominada como mejor directora por séptimo año consecutivo, y los 20 nominados en las categorías de actuación principal y de reparto eran blancos. El proceso de votación se cambió para agregar una ronda de lista larga antes de seleccionar a los nominados finales.

Zhao es la única mujer nominada en la categoría de mejor dirección, junto a Anderson, Safdie, Cooger, Yorgos Lanthimos por "Bugonia" y Joachim Trier por "Sentimental Value". En todas las categorías, incluidos documentales y cortometrajes, el 25% de los nominados a dirección son mujeres.