Myanmar utiliza "barcos fantasma" para importar combustible aéreo usado en ataques, dice Amnistía

La junta militar de Myanmar parece haber adoptado las tácticas de naciones que eluden sanciones como Rusia, Irán y Corea del Norte, utilizando rutas de navegación evasivas y barcos sin insignia para disfrazar las fuentes de combustible de aviación que utiliza para ataques aéreos en la guerra civil del país, afirmó el lunes el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional.

La investigación del grupo con sede en Londres indica que su análisis de datos comerciales, de envío, satelitales y de autoridades portuarias sugiere que el ejército de Myanmar está importando el combustible para aviones en "barcos fantasmas" que apagan su Sistema de Identificación Automática —AIS—, radios de seguimiento de ubicación, para evitar ser detectados.

Myanmar importó más de 109.000 toneladas de combustible de aviación en 2025, un aumento del 69% respecto al año anterior y el volumen más alto desde que el ejército derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi en 2021, dice el informe de Amnistía.

"Cinco años después del golpe, nuestro análisis muestra que la junta de Myanmar continúa evadiendo sanciones y encontrando nuevas formas de importar el combustible para aviones que utiliza para bombardear a sus propios civiles, siendo 2025 el año más mortífero registrado para ataques aéreos desde la toma de poder de la junta en 2021", declaró Montse Ferrer, directora de investigación regional de Amnistía.

Los opositores al gobierno militar de Myanmar han pedido cortar su suministro de combustible de aviación como método para frenar su capacidad bélica, que ha resultado en muchas bajas civiles.

El número de civiles muertos en ataques aéreos no está claro, pero desde que la toma del ejército provocó resistencia a nivel nacional, más de 7.700 civiles han sido asesinados por las fuerzas de seguridad, según la Asociación de Asistencia para Presos Políticos, un grupo de vigilancia que rastrea arrestos políticos, ataques y bajas.

Las sanciones internacionales lideradas por Estados Unidos y Gran Bretaña no han logrado detener los ataques aéreos, cuyas víctimas no tienen defensa efectiva, según Amnistía.

Las acciones militares también son apoyadas por armas, en gran parte de Rusia y China, principales aliados de los generales gobernantes.

Amnistía dijo que su investigación había confirmado la entrega de al menos nueve envíos separados de combustible de aviación a Myanmar por cuatro embarcaciones entre mediados de 2024 y finales de 2025, mientras también descubría cambios significativos en cómo el combustible de aviación ha ingresado a Myanmar durante este período.

Estos incluyen el uso de barcos fantasmas cuyos radios AIS están apagados o transmiten posiciones falsas, y embarcaciones que cambian repetidamente de nombre, bandera o propiedad, y a menudo cargan combustible a través de transferencias de barco a barco en aguas abiertas, en lugar de en puertos y terminales, dice Amnistía.

El gobierno militar de Myanmar no respondió de inmediato a las preguntas sobre el informe de Amnistía.

Tales tácticas han sido utilizadas durante varios años por exportadores de petróleo, incluidos Irán, Venezuela y especialmente Rusia, después de enfrentar una avalancha de sanciones en respuesta a su invasión de Ucrania en 2022. Corea del Norte, un importador de petróleo, también al parecer utiliza barcos fantasmas.

Amnistía reconoció que no pudo confirmar los proveedores o el origen del combustible de aviación, pero dijo que las tácticas de evasión "reflejan métodos comúnmente utilizados por los petroleros que mueven combustible sancionado desde Irán".

Amnistía ha pedido una prohibición del envío de combustible de aviación a Myanmar y la retirada de todas las empresas involucradas en la cadena de suministro para prevenir más daños a civiles.

Un informe emitido en 2022 reveló que empresas multinacionales con sede en Singapur y Tailandia formaban parte de una cadena de suministro que entregaba combustible de aviación a Myanmar.

Dijo que después de que se introdujeron sanciones en partes de la cadena de suministro, "el combustible fue comprado y revendido múltiples veces para ocultar su origen. Al menos nueve envíos llegaron a Myanmar en 2023 y principios de 2024, muchos de ellos a través de una unidad de almacenamiento en Vietnam, revelando tácticas deliberadas de evasión de sanciones".

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.