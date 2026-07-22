Nuevo juicio por ataque a Salman Rushdie, esta vez por terrorismo

El hombre que fue condenado por intentar matar a Salman Rushdie volvió a ser juzgado el miércoles, esta vez en un caso federal que presenta el apuñalamiento como un acto de terrorismo.

Los fiscales afirmaron que Hadi Matar atacó al célebre autor y defensor de la libertad de expresión en 2022 para intentar cumplir una fetua, o dictamen religioso, emitida décadas atrás que pedía la muerte de Rushdie por lo que algunos musulmanes consideraron blasfemia en su novela de 1988 “Los versos satánicos”.

“El objetivo era cumplir la fetua; eso es lo que Hadi Matar pretendía hacer”, manifestó el fiscal federal Timothy Lynch en su alegato inicial en un tribunal federal de Buffalo, Nueva York, a unos 110 kilómetros (70 millas) del retiro artístico e intelectual donde Rushdie fue agredido. El autor debe testificar esta semana sobre el apuñalamiento que casi lo mata y lo dejó ciego de un ojo.

El abogado defensor Nathaniel Barone instó al jurado a mantener la mente abierta sobre el caso, que depende no solo de las acciones, sino de la motivación.

“Tendrán que preguntarse: ¿Cuál era la intención de Hadi Matar?”, expresó Barone en su apertura.

El público observó aterrorizado el ataque contra Rushdie

Matar, de 28 años, se declaró inocente de los cargos federales, que incluyen participar en un acto de terrorismo transnacional. Tomó notas en un bloc amarillo y rara vez miró a los jurados durante los alegatos iniciales; por momentos se movía en su silla giratoria. Actualmente cumple una condena de 25 años en una prisión del estado de Nueva York por intento de asesinato y agresión; para la audiencia llevaba pantalones de vestir y una camisa que parecía demasiado grande.

Rushdie, que ahora tiene 79 años, fue acuchillado repetidamente ante un público horrorizado en la Institución Chautauqua, donde estaba a punto de hablar sobre medidas de seguridad para escritores. Relató el ataque y su larga recuperación durante el juicio anterior de Matar, en unas memorias y en múltiples entrevistas.

“Lo que ocurre cuando ves la muerte de cerca —tan cerca como se puede estar sin hacer realmente la danza de la muerte y desaparecer hacia la nada— se queda contigo”, declaró a The Associated Press en 2024. “Hay una sombra”.

Nuevo juicio gira en torno a cuál fue la motivación de Matar

El primer caso contra Matar se centró en los detalles del apuñalamiento, mientras que el federal profundiza más en cuál fue el motivo. Si es declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.

Los fiscales han sostenido que actuó por lealtad al gobierno teocrático de Irán y al grupo libanés Hezbollah después de que el entonces ayatolá Rujolá Jomeini pidiera la muerte de Rushdie por su novela de 1988 “Los versos satánicos”.

Los dispositivos electrónicos de Matar incluían información sobre la fetua contra Rushdie, y Matar llevaba un diario y notas adhesivas en las que registraba su investigación sobre Rushdie y posibles formas y lugares para matarlo, indicaron los fiscales en una presentación judicial de 2025. En el dormitorio de Matar en Nueva Jersey, agentes federales encontraron fotos de Jomeini y de su sucesor el ayatolá Ali Jamenei, según el documento.

“Cuando intentó cumplir la fetua, creía que lo hacía en nombre de” Hezbollah, al que el gobierno de Estados Unidos designa como organización terrorista, escribieron en el documento Lynch y el también fiscal federal Charles Kruly.

En los años previos al juicio, los abogados de Matar intentaron sin éxito excluir algunas pruebas de sus cuentas en redes sociales y de otra actividad digital, al argumentar que las búsquedas electrónicas del gobierno habían sido demasiado amplias.

Matar se negó a testificar en su juicio estatal y no está claro si declarará en el tribunal federal. En su sentencia en el tribunal estatal, Matar dijo que creía en la libertad de expresión, pero sostuvo que Rushdie era “un hipócrita” que “quiere intimidar a otras personas”.

Matar también se pronunció en apoyo de los palestinos al entrar y salir del tribunal estatal.

Nacido en Estados Unidos de padres que emigraron desde Líbano, Matar es ciudadano de ambos países. Su madre ha dicho que se volvió taciturno y retraído después de un viaje a Líbano en 2018, donde tiene su base Hezbollah.

Cómo afectó a Rushdie el edicto del ayatolá

Rushdie nació en India, se crio en Gran Bretaña y ahora es ciudadano estadounidense. Ganó el Premio Booker en 1981 por “Los hijos de la medianoche”, una novela de realismo mágico sobre un viaje personal y nacional que comienza en el instante en que India se independizó.

Pero Rushdie se hizo más famoso -- y controversial -- por “Los versos satánicos”, en particular por un pasaje que incluye una secuencia onírica sobre el profeta Mahoma. Algunos musulmanes lo consideraron blasfemo, y estallaron protestas contra Rushdie, que nació en una familia musulmana.

La fetua de Jomeini de 1989 obligó a Rushdie a vivir oculto durante años. Aunque Irán no se ha centrado en los últimos años en el decreto, nunca fue revocado. El gobierno de Irán negó su participación en el apuñalamiento de 2022, pero el entonces portavoz de su Ministerio de Relaciones Exteriores sugirió que Rushdie se buscó problemas al insultar al islam.

Después de “Cuchillo”, las memorias de Rushdie sobre el apuñalamiento, regresó a la ficción con el libro del año pasado “La undécima hora”, una colección de cuentos y novelas cortas. En noviembre fue reconocido con un premio a la trayectoria del Dayton Literary Peace Prize.

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Peltz reportó desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.