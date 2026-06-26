New Constellations llegará al Corona Capital con su álbum debut

El dúo indie-pop de Portland New Constellations quiere dejar huella en el festival Corona Capital de la Ciudad de México, al que llegarán en noviembre con su álbum debut “It Comes in Waves” tras casi una década en activo y años de conocerse como amigos.

Todo comenzó con un anuncio para buscar músicos, en este caso publicado por la vocalista Harlee Case en su cuenta de Instagram. El multiinstrumentista Josh Smith, que la conocía desde que eran adolescentes, respondió al llamado.

“Lo vi y pensé: oh, debería ser yo. Así que la contacté y le dije: "Oye, voy a ser parte de tu banda'”, dijo Smith.

La voz de Case es muy poderosa, como en su éxito “Hot Blooded” y otros temas de “It Comes in Waves” como I’m Waiting Now” y “Dandelion”. En su casa creció rodeada de música.

“Mi mamá también es cantante, pero no tuve ninguna formación, solo me importaba mucho cantar y me he esforzado toda mi vida para, ya sabes, mejorar, siempre esforzándome para mejorar”, dijo.

En el caso de Smith, él es el primer músico de su familia y comenzó a aprender el arte desde que era adolescente en un grupo para jóvenes en el que también estaba Case. Ambos viven en Portland, una ciudad a la que reconocen como un lugar fértil para las artes.

“Hot Blooded” fue su primer sencillo y los ha acompañado desde hace cinco años, en “It Comes in Waves” se mezcla con canciones más recientes, hechas específicamente para el álbum, así como otros temas antiguos. Para la banda es una especie de cierre de su primera etapa en la que sus letras íntimas se emparejan con sintetizadores retro y música electrónica alternativa.

“Supongo que me gustaría llamarnos Dream Pop es más o menos lo que he estado diciendo últimamente, música emocional y personal”, dijo Smith. “Si vas a escuchar el disco, prepárate para ponerte personal”.

La composición es un trabajo en conjunto entre Case y Smith, generalmente empieza con una especie de estilo libre de ella y desde ahí la desarrollan juntos.

“Por primera vez anoche saqué la guitarra y estaba trabajando en una canción”, dijo Case. “Pero realmente no me siento mucho a la mesa con cosas que escribo por mi cuenta”.

Otro de los puntos clave de su música es que les gusta poner a prueba sus canciones con el público.

“Estamos viendo la diferencia entre escribir canciones, tocarlas y luego descubrir cómo mejorarlas en la gira, y luego grabarlas, en vez de escribir canciones nuevas para el álbum y luego tocarlas después”, dijo Case.

Precisamente es algo que quieren hacer en el Corona Capital, para el cual son una de las bandas confirmadas para el festival que se realizará del 20 al 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México con Gorillaz, The Strokes, Twenty One Pilots, The XX y Underworld, entre otros artistas.

“¡Estamos tan emocionados!”, dijo Smith. “Llevo años oyendo hablar de ello y hemos tenido amigos que han tocado y todos los que conocemos que han ido o han tocado simplemente han dicho que es lo mejor de todos”.

Para su concierto estarán acompañados de otros músicos con los que han estado de gira por Estados Unidos, así que será una configuración más cercana a una banda que a un dúo.

Cuando Case y Smith no están haciendo música, tienen intereses muy diferentes.

“Me gusta mucho el yoga caliente, me encanta”, dijo la vocalista. “Me gusta mucho la meditación y estar en el bosque, tengo un bosque justo detrás de mi casa y estoy mucho tiempo en él intentando, ya sabes, hablar con los árboles y cosas así”.

En cambio, a Smith le gusta jugar al disc golf o estar en el sofá y jugar videojuegos.