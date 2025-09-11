Zoox de Amazon lanza su servicio de robotaxis en Las Vegas

Zoox de Amazon lanzó su servicio de robotaxis en Las Vegas, ofreciendo viajes gratuitos en algunas partes de la meca del entretenimiento para cualquiera que esté dispuesto a apostar por la seguridad de un vehículo sin conductor que opera sin volante.

El debut del miércoles en Las Vegas del servicio de transporte de Zoox, planeado desde hace tiempo, refleja la confianza del fabricante de robotaxis propiedad de Amazon en la seguridad de sus vehículos después de dos años de pruebas en la ciudad.

Inicialmente, los robotaxis sólo estaban disponibles para empleados en Las Vegas antes de expandirse gradualmente a amigos y familiares. Ahora, cualquiera con la aplicación de Zoox podrá solicitar un viaje a cinco ubicaciones designadas, incluyendo Resorts World, el hotel Luxor y el hotel New York-New York. La distancia más larga que recorrerán los robotaxis de Zoox es de aproximadamente 5 kilómetros (3 millas) con hasta cuatro pasajeros.

Todos los viajes se proporcionarán de forma gratuita durante al menos los primeros meses para ayudar a promover la existencia del servicio. Una vez que comience a cobrar por los viajes en Las Vegas, Zoox dice que sus precios serán comparables a los de los taxis tradicionales y de servicios de transporte como Uber y Lyft.

Zoox puede permitirse ofrecer viajes gratuitos en gran medida gracias al respaldo de Amazon. El gigante del comercio electrónico, actualmente valorado en 2,5 billones de dólares, compró Zoox por 1.200 millones de dólares hace cinco años como parte de sus planes para incursionar en otros campos de la tecnología.

El mercado de Las Vegas marca el primer paso de Zoox en su intento por alcanzar al líder de robotaxis Waymo, una empresa filial de Google que ya ofrece viajes sin conductor en el Área de la Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Phoenix, Atlanta y Austin, Texas (donde Tesla aún está en la fase de pruebas de un servicio de robotaxis que su CEO, Elon Musk, ha estado promocionando durante la última década).

Mientras Waymo implanta su tecnología sin conductor en vehículos fabricados por automotrices tradicionales, Zoox está fabricando sus robotaxis de diseño distintivo en una antigua fábrica de autobuses ubicada en Hayward, California, a unos 40 kilómetros (25 millas) al sureste de San Francisco.

Como señal de sus ambiciones, Zoox espera fabricar hasta 10.000 robotaxis anualmente a medida que se expande a otros mercados. La compañía actualmente está probando sus vehículos en San Francisco, y espera abrir su servicio a todos los pasajeros el próximo año. Se espera que algunos pasajeros de San Francisco que se inscribieron en el programa de pruebas de Zoox puedan comenzar a recibir viajes sin conductor antes de fin de año.

Zoox está operando actualmente alrededor de 50 vehículos en Las Vegas y San Francisco, la mayoría de ellos en Nevada por ahora. Después de comenzar a cobrar por los viajes en San Francisco, Zoox espera expandirse a Austin y Miami.

