Auxiliares de vuelo de WestJet en Canadá inician una huelga por salarios

Los auxiliares de vuelo de WestJet, la segunda aerolínea más grande de Canadá, se declararon en huelga el domingo en una disputa por los salarios.

El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos, que representa a los 4.400 tripulantes de cabina de la aerolínea, anunció la huelga en su página de Facebook sin proporcionar más detalles. La empresa había cancelado más de 300 vuelos hasta primeras horas del domingo, lo que trastocó los planes de viaje en Canadá en medio de un fin de semana de tres días.

WestJet confirmó la huelga y señaló que su prioridad sigue siendo mantenerse disponible para el sindicato a fin de alcanzar un acuerdo.

Un tema clave en la disputa era cómo se debe pagar a los auxiliares de vuelo por las tareas realizadas mientras aún están en tierra. El sindicato afirmó que parte de ese trabajo no se paga, mientras que la empresa sostuvo que su personal sí fue remunerado, y citó que el pago se realiza mediante un sistema de “hora crédito” en lugar de una tarifa por hora.

“Presentamos una propuesta que habría establecido un nuevo estándar para la tripulación de cabina en Canadá, convirtiendo a WestJet en la única aerolínea en ofrecer una tarifa por hora que cubra todo el tiempo antes y después de los vuelos, además de un aumento salarial de dos dígitos en el primer año, entre otras prioridades planteadas por el sindicato. Lamentablemente, no fue aceptada”, indicó el director general del Grupo WestJet, Alexis von Hoensbroech.

La aerolínea indicó que no podía operar ninguno de sus vuelos programados en Boeing 737 o 787, y que a los viajeros se les reembolsará el dinero o se les reubicará. WestJet señaló que se pondría en contacto por correo electrónico con las personas que reservaron directamente con la compañía, mientras que quienes reservaron a través de una agencia de viajes o una plataforma de terceros deben comunicarse con ellas.

Los vuelos de WestJet Encore operados en un Q400, así como los vuelos de código compartido operados por aerolíneas asociadas, no se ven afectados.

El verano pasado, los auxiliares de vuelo de Air Canada, la mayor aerolínea del país, dejaron varados a más de 100.000 viajeros durante la temporada alta de viajes con una huelga debida en parte al mismo tema del trabajo en tierra. Ese paro laboral duró tres días antes de que las partes llegaran a un acuerdo.

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El periodista de The Associated Press Jim Morris en Vancouver, Columbia Británica, contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.