El dólar de EEUU se debilita bruscamente ante el yen japonés tras intervención oficial en mercados

El dólar estadounidense se debilitó agudamente el lunes frente al yen japonés después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la ministra de Finanzas de Japón confirmaran que ambas partes habían intervenido en los mercados.

Antes de finales de la semana pasada, el dólar se cotizaba por encima de 163 yenes, rozando los niveles máximos de los últimos 40 años. Después de que se sospechara que los reguladores habían intervenido, cayó por debajo de 160 yenes.

A primera hora del lunes, tras el anuncio oficial de la intervención, el dólar bajó aproximadamente 1%, hasta 156,34 yenes. Es un cambio significativo para el tipo de cambio.

La prolongada debilidad del yen frente al dólar ha sido una fuente de frustración para Tokio. Dado que Japón importa gran parte de lo que consume, una moneda débil empuja los precios al alza, y con ello la inflación.

Los intentos previos este año para elevar el valor del yen frente al dólar hicieron poco para influir en el tipo de cambio.

La semana pasada se sospechó que la parte estadounidense había echado una mano. Cuando se le preguntó el domingo por qué Washington estaba ayudando, Trump respondió: “Tenemos una buena relación con Japón. Somos muy fuertes —muy, muy fuertes financieramente— y ellos tienen un yen debilitado, y querían un poco de ayuda, y siempre estamos ahí para apoyar a Japón. Japón ha sido muy bueno con nosotros, con la excepción, por supuesto, de Pearl Harbor”.

Trump dijo que Estados Unidos obtuvo un “beneficio financiero” a partir de la intervención, calificándola como una “señal de amistad”. Y añadió: “También es bueno para la economía mundial”.

En Tokio, la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, emitió un comunicado en el que confirmó la intervención, diciendo que el ministerio de Finanzas había comprado yenes en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La medida siguió a un comunicado conjunto del año pasado y “contrarrestó la volatilidad excesiva y los movimientos desordenados en el yen japonés en los últimos meses”, señaló.

Añadió que el ministerio no dudaría en actuar más de ser necesario.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.